Megkapta a használatbavételi engedélyt az Etele Plaza 

Megszerezte a használatbavételi engedélyt az Etele Plaza, így a bérlők megkezdhetik új üzleteik kialakítását Buda legnagyobb bevásárlóközpontjában. A Futureal által fejlesztett,

300 millió euró beruházási értékű és 55 000 négyzetméter bérbeadható területű, környezetbarát épület idén szeptemberben a plázadesign legújabb generációját hozza el Magyarországra.

A kivitelezés utolsó állomásához érkezett hazánk legújabb bevásárló- és szórakoztatóközpontja. A hatósági szabályoknak és a szakmai elvárásoknak maradéktalanul megfelelt az épület, így az Etele Plazát fejlesztő Futureal számára engedélyezték a használatbavételt, és megkezdődhet a beltér leglátványosabb fázisa, a hazai és nemzetközi bérlők üzleteinek végső kialakítása.

A már bemutatott nagybérlők itthon még sosem látott vásárlói térrel és élménnyel készülnek a szeptemberi nyitásra.

A spanyol Inditex-csoport a Magyarországon elérhető valamennyi márkaüzletével, élükön a Zarával várja majd a látogatókat a komplexumban, akik már a cégcsoport legfrissebb üzletkialakítási koncepciójával találkozhatnak. A Peek & Cloppenburg első budai boltjában pedig a legfrissebb térelrendezési dizájn valósul meg, amivel megkönnyítik a vásárlóknak a tájékozódást és a ruhaválogatást is.

Míg az Etele téren megvalósuló Etele Plaza külső megjelenését elegáns dobozszerkezetek különleges egymásba hatása, valamint Magyarország legnagyobb egybefüggő homlokzati üvegfelülete határozza meg, addig az épületen belül a terek lágy vonalvezetése különleges belső világot teremt.

A nagyvonalú előcsarnok, a divatmárkák folyosói, az attraktív belső rendezvénytér, valamint a zöldtetős, teraszos kapcsolatával hazánkban egyedülálló éttermi szint a bevásárlóközpont design legújabb generációját hozzák el Budapestre.

A Paulinyi & Partners Építészeti Stúdió és a Dyer Group (belsőépíteszet) által tervezett komplexumban a 180 divatüzlet mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, multiplex mozi, fitneszterem, gyermekjátszóház és egyéb szolgáltatások széles köre található.

A pláza parkolójában közel 1300 parkolóhely áll a vásárlók rendelkezésére, amelyhez saját, a legmagasabb technológiák szerint kialakított helymeghatározó és navigációs rendszer segíti a parkolást az üres férőhelyek feltüntetésével.

A környezetbarát technológiákkal felszerelt Etele Plaza már a tervezési fázisban megszerezte a Breeam Very Good minősítést, amely a fenntarthatóság egyik legmagasabb szintjét képviseli.

„A Etele Plazában az üzletek és szolgáltatások széles köre, valamint a különleges digitális és építészeti megoldások együttesen teremtik meg azt az egyedülálló vásárlói élményt, amire óriási igényt tapasztalunk a hazai kiskereskedelmi szektor szereplői részéről is.

A már szinte teljesen elkészült épületet elkezdik benépesíteni a leszerződött bérlők, és jelenleg is számos izgalmas partnerrel állunk aláírás előtt, hogy tovább bővíthessük a bevásárlóközpont már most is óriási kínálatát”