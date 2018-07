Megváltozik a vidéki ingatlanpiac a kormány új tervétől

Az OTP Ingatlanpont közleménye szerint az ötezer lakos alatti települések teszik ki a magyarországi települések 90 százalékát.

A közlemény szerint a községek döntő többsége ingatlanpiaci szempontból egyelőre fehér folt. Jelenleg nagyjából 200 olyan település van az országban, ahol az elmúlt évben egyáltalán nem adtak-vettek házat, ingatlant, és további 4-500 faluban legfeljebb 1-2 tranzakciót regisztráltak – emelték ki.

Becslések szerint országszerte 560 ezer lakás, ház áll üresen: az ezer főnél kisebb teleüléseken az ingatlanok 23 százaléka lakatlan.

A nagyvárosokban például átlagosan 15, a kisebb városokban 8 százalékos árnövekedés történt tavaly, a községi jogállású településeken összességében csupán 1 százalékos volt a drágulás 2017-ben.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője elmondta:

ha a kormány megnöveli a csok-ot az ötezer fő alatti településeken, még az is elképzelhető, hogy a jövőben önrész nélkül lehet majd lakóingatlanhoz jutni az érintett települések egy részén.

Használt lakás esetén az egygyermekes család 600 ezer forintra, a kétgyermekes család 1,43 millió forintra, a háromgyermekes család 2,2 millió forintra, míg a négygyermekes család már 2,75 millió forint csok-ra számíthat

– áll a közleményben.

Gulyás Gergely: emelkedik a csok összege

Adócsökkentést is tartalmaz a múlt héten elfogadott 2019-es költségvetés, valamint változik a csok összege is – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatóján.