Metróközeli téglalakás az örök sláger

Panel vagy tégla, új vagy használt lakás frekventált helyen, esetleg családi ház – megannyi lehetőség, de vajon milyen ingatlant érdemes most venni?

Habár nem feltétlenül esnek egy árkategóriába a különböző ingatlanok, felmerülhet a kérdés, hogy melyiknek jobb az ár-érték aránya, melyik értékállóbb, melyik a jobb vagy a legjobb befektetés, azaz egyáltalán mit érdemes vásárolni. A panellakás, az új építésű, a használt téglalakás frekventált helyen, esetleg egy családi ház? – ezt a kérdést járták körül a Balla Ingatlan szakértői a döntésben felmerülő lehetséges szempontok szerint.

A kérdést kétféle nézőpontból is vizsgálhatjuk – szögezték le mindenekelőtt. Egyrészt lehet cél a befektetés, másrészt felmerülhet ez a kérdés akkor is, ha valaki egyszerűen csak magának keres otthont.

Az ügyfelek nagyobb része egyébként most nem befektetési célból vásárol, hanem az élethelyzete változása miatt

– jelezte Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ha kizárólag a befektetés a cél, akkor általános igazság, hogy a több szobából álló, metróközeli lakások számítanak a legjobb befektetésnek, mert az ilyen ingatlanok mindig könnyen kiadhatók, ezért rövid távon is hasznot hoznak, és hosszú távon is értékállók. Ha azonban valaki magának keres lakást – akár úgy, hogy most használná, de később eladná –, akkor érdemes figyelni az előbb említett tényezők mellett olyan lehetőségekre is, mint hogy az adott ingatlan bővíthető-e, alkalmas-e vállalkozás céljára, van-e tér benne többgenerációs otthon kialakítására. Nem mellékes szempont az infrastrukturális ellátottság és a lokáció sem – mondta Rencsevics Mária.

Hasonlóan vélekedik Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője, mondván, hogy ha kifejezetten befektetési szempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor továbbra is majdnem ugyanazok az ingatlanok teljesítenek jól, mint korábban, vagyis

az egy-, két- vagy háromszobás lakások 60-70 négyzetméterig bezárólag. Ezen belül is leginkább a másfél-két szobás, jellemzően 50-55 négyzetméteres lakásokat keresik a befektetők.

Az új építésű ingatlanok kiesnek a jó befektetések köréből, ugyanis annyira drágák, hogy nem lehet velük jó hozamot elérni. Különösen most, hogy túlkínálat alakult ki a bérleti piacon, ahol még az extra színvonalú ingatlanok bérleti díja is csökken. Ugyanez a helyzet a kertes házakkal, legalábbis a XIV. és a XVI. kerületben. Itt nem éri meg most családi házat vásárolni, annak ellenére, hogy az elérhető bérleti díjak is meglehetősen magasak, akár 500-600 ezer forintot is elkérnek havonta a tulajdonosok egy-egy jobb ingatlanért. Az összeg a mérettől és az extráktól, a minőségi paraméterektől függően kúszik ilyen magasra.

A panellakások terén felemás a helyzet, hiszen az elmúlt években felértékelődtek ugyan a befektetők szemében, nagyon kelendők is voltak, de mostanra annyira megemelkedett az áruk, hogy nem igazán kapkodnak értük.

A vevők most az olcsóbb ajánlatokat keresik, ráadásul – mint Sebestyén Tamás elmondta – nem hiába, mert akadnak már olyan tulajdonosok, akik látják, hogy a korábbi, jellemzően magas árakon mostanában nem lesz vevő az ingatlanjukra. Ha beüt a válság, akkor a tapasztalatok szerint leginkább a panellakások ára kezd zuhanni, ezek a lakások sínylik meg a recessziós helyzetet, egyszóval nem ezek a legértékállóbb befektetések – tette hozzá.

Mindezek alapján

a szakértő szerint a használt téglalakás lehet a legjobb befektetés a már említett méretkategóriában és szobaszámmal, nem véletlenül ez az úgynevezett örök favorit a piacon.

A legjobb vételnek most jellemzően a 10–30 éves használt téglalakások számítanak, mert ezeknek a viszonylag fiatal ingatlanoknak már korszerűnek tekinthető a műszaki és esztétikai kialakításuk, nagyon kedvező a rezsiköltségük. Ezek az ingatlanok hosszú távon is kelendők lesznek.

Elhelyezkedés szempontjából a legjobb döntés a legkedveltebb, legvonzóbb lokációnak számító metróközeli ingatlanok választása lehet – közölte Sebestyén Tamás, hozzátéve, hogy ha emellett még csendes is a lakás, akkor az a lehető legjobb választás. Az ingatlan­vásárlás azonban a legtöbb esetben érzelmi kérdés is, vagyis a gazdaságossági szempontokon túl a választásban a valós és a rejtett igények, szokások is döntő fontosságúak – összegezték a szakértők.