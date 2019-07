Nőtt a kereslet a vidéki lakásokra

A júliusi CSOK bővítés hatására leginkább vidéki nagyvárosokban nőtt a kereslet – áll az ingatlan.com és a money.hu legfrissebb elemzésében. Mint írják izgalmasan alakul a lakáspiac: a júniusi visszaesés és kivárás után a vidéki nagyvárosokban – részben a csokos támogatások miatt – július első hetében

5 százalékkal nőtt a kereslet a vidéki lakások és házak iránt, míg Budapesten stagnálás volt megfigyelhető. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta:

A vidéki lakáspiac már évek óta egyre élénkebb, most pedig a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bővítése adott újabb lökést a keresletnek. A legtöbb nagyvárosban a júniusi visszaesést és kivárást felváltotta az érdeklődések számának növekedése.

Tatabányán 36 százalékkal, Dunaújvárosban 30 százalékkal, Békéscsabán 21 százalékkal nőtt a kereslet.

A kétgyermekes családok az államilag támogatott hitel és a vissza nem térítendő támogatás 11,43 millió forintos összegéből 25-92 extra négyzetmétert vehetnek a vidéki nagyvárosokban. Az elemzés azt is megvizsgálta, hogy a különböző városokban a csok keretében július 1-től a kétgyermekes családok 10 millió forintos államilag támogatott lakáshitel és a gyermekekre járó 1,43 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatás összege hány négyzetméterre elég.

A 11,43 millióból Salgótarjánban több mint 90 négyzetméter kijön az ingatlan.com kínálati adatai szerint, Hódmezővásárhelyen ez az összeg közel 50 négyzetméterre, Békéscsabán pedig 48 négyzetméterre elég. Még az országon belül legdrágábbnak számító Budapesten is 16 négyzetméterrel, vagyis egy szobával nagyobb lakáshoz juthatnak az érintettek.

Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője kiemelte, hogy a használt lakásra is felvehető 10 és 15 millió forintos államilag támogatott lakáshitel kedvező konstrukció, a kamata ugyanis maximum fixen évi 3 százalék lehet.

A kedvezményes hitel azért is népszerű lehet, mert már eddig is minden második lakást hitelre vásároltak a vevők. Sok feltételnek kell megfelelni és a bankok eljárásrendje is eltérő lehet, ezért az igénylőknek érdemes szakértőhöz fordulniuk, akik tisztában vannak minden részlettel