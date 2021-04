Odavághat a penthouse-lakásoknak az új épületmagasítási hullám

A járvány lecsengésével Anglia – és különösen London – bizonyos részeiben gyorsan megváltozhat a városkép, amit különösen a penthouse-tulajdonosok bánnak.

Rájár a rúd a méregdrága belső-londoni lakóingatlanok tulajdonosainak egy részére: egy brit tulajdonjogi különlegesség és egy jogszabályváltozás miatt elveszíthetik különleges, tetőszinti penthouse-lakásaikat. Pontosabban a lakások megmaradnak, csak más státuszban, alacsonyabb árkategóriában, mert újabb szinteket húznak a tetejükre.

Erre egy olyan tulajdoni intézmény ad módot, amelynek az eredete a középkorba, a feudális időkbe nyúlik vissza. A lakások ugyan a lakótulajdonos (leaseholder) birtokában vannak, de felettük van egy másik tulajdonosi szint: a freeholder, akié az épület és a felette levő légtér, és akinek jogában áll újabb emeleteket felhúzni.

Az egykori penthouse-tulajdonos ilyenkor ugyan kompenzációt kap, ha a lakását az építkezés közben kár éri, de a kellemetlenségért és az értékvesztésért nem. Márpedig ha a penthouse-státusz elvész, az ingatlan értéke akár 15-20 százalékkal is lejjebb mehet. Az elmúlt évtizedben az Egyesült Királyságban – és különösen Londonban – már sok ilyen ráépítést végeztek,

az épületmagasításnak azonban most egy nagy hulláma kezdődhet.

Szeptemberben ugyanis Robert Jenrick lakásügyi miniszter bejelentette, hogy fellazítják a szabályozást, és az eddiginél jogi értelemben könnyebb lesz az 1948 és 2018 között felhúzott háromemeletes vagy még magasabb épületekhez egy vagy két újabb szintet hozzátenni. A Knight Frank ingatlanügynökség szerint

csak London belső részében több mint 23 ezer olyan épület van, amelyre ráépíthetnek

– írta a The Wall Street Journal. A városkép megváltozhat: megmagasodnak a lakóépületek. Korábban a helyi tanács engedélyére volt szükség az ilyen bővítésekhez, a lakók lobbizhattak ellene, és akár meg is akadályozhatták. Ezeket a megkötéseket most megszüntették, a tanács hozzájárulására már nincs szükség, és a lakók még a vétó korlátozott lehetőségétől is elestek.

Sok helyen – például London belső kerületeiben – nincsenek elérhető építési telkek, és csak felfelé lehet terjeszkedni. A kormány azzal indokolta a változtatást, hogy szükség van a lakóingatlanok kínálatának bővítésére. A most épülő penthouse-lakásokat egy közepes jövedelmű brit azonban aligha tudja megfizetni.

A Hyde Park egy hagyományos fehér homlokzatú házában például 1,85 milliárd forintnak megfelelő összegért vásárolható meg egy 160 négyzetméteres, háromszobás és három fürdőszobás új építésű penthouse az ötödik szinten.

A hatóságok a megjelenő új lakáskínálat tovagyűrűző árlehajtó hatásaiban bízhatnak. Vannak olyan társasházak is, amelyeknek a lakói maguk kénytelenek a karbantartásra költeni, és a ráépítéssel keletkező bevétel ezt megkönnyíti, sőt még kereshetnek is rajta, ezért örülnek a változtatásnak.

A felfelé terjeszkedésre speciális új ingatlanfejlesztő üzletág is született

Ennek szereplői ugrásra készen állnak, a járványzárlatok visszafogták az építkezési kedvet, de a feloldásukat követően a vásárlók és a beruházók várhatóan önteni kezdik a pénzt, és sok környéken növekedésnek indulnak a házak. Az egész rendszert át kellene alakítani az épülettulajdonosoknak kiszolgáltatott lakótulajdonosok védelmében – vélte Sebastian O’Kelly, a Leasehold Knowledge Partnership tanácsadó cég igazgatója. Mint a lapnak elmondta: