Összefogás a gyors hitelügyintézésért

Az OTP Bank friss kutatása szerint a koronavírus-járvány felgyorsította a digitális banki megoldások elterjedését. Százból hat megkérdezett ebben az időszakban kezdte használni az internetbankot, a régóta online bankolók harmada pedig gyakrabban látogatja az online felületeket ezzel a lehetőséggel, mint a járványt megelőzően. Arra a kérdésre, hogy a jövőben is igénybe veszi-e ezt a szolgáltatást, a válaszadók 70 százaléka felelt igennel, a mobilbanki applikációknál még nagyobb, 94 százalék volt ez az arány. Ezzel párhuzamosan összességében csökkent a fióklátogatások száma is, a banki ügyfelek mindössze ötöde kereste fel bankját a járvány kitörése óta.

Az egyre növekvő igényre reagálva alakította ki együttműködését az OTP Bank és az ingatlan.com, az online ingatlanhirdetési piac legnagyobb szereplője.

Az ingatlan.com Hitelintéző nevű szolgáltatásával igyekszik megkönnyíti az ingatlanvásárlást, hiszen már a nézelődés fázisában megmutatja az oldalra látogatóknak, mekkora hitellel, támogatással számolhatnak.

Ehhez a szolgáltatáshoz csatlakozott most pénzügyi partnerként az OTP Bank. A két cég együttműködése keretében az ügyfelek a magyar piacon eddig nem elérhető szolgáltatáscsomagot vehetnek igénybe. Az ingatlanvásárlók számára az online hiteligénylés ugyanis még egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb lehet: csökkennek ugyanis az adminisztrációs terhek, időt és energiát takaríthatnak meg az ingatlanvásárlók.

Ez az együttműködés az ingatlan.com történetében is mérföldkőnek tekinthető. Számunkra is elsődleges, hogy az ügyfeleinknek teljes körű szolgáltatást legyünk képesek biztosítani. Az OTP Bank pedig jó partnernek bizonyult ebben. A lakásvásárlás szinte teljes folyamatát lefedjük ezzel az új szolgáltatással, az ingatlankereséstől egészen az adásvételig

– mondta Radimeczky Géza, money.hu ügyvezető igazgatója és az ingatlan.com igazgatósági tagja.

Jól követhető, hogy az ügyfelek egyre inkább igénylik az online megoldásokat a pénzügyi termékek piacán is. A most elindított újítás lényege, hogy már az ingatlan.com felületén elindíthatják az ügyfelek az online kalkulációt és érdeklődést, majd az egyedi mobilbankári szolgáltatásunk segítségével szinte teljesen ki tudjuk váltani a fióki ügyintézést. Csökken a papíralapú adminisztráció, kényelmesebbé válik az ügyintézés. A kalkulációk pontosságát mutatja, hogy a felületen a kalkulátor által számított hitelösszeget magas százalékban meg is kapják az igénylők