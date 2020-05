Ötéves mélyponton a lakásipari várakozások

Az előző negyedévhez képest romlottak a lakáspiaci cégek várakozásai – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Masterplat Nyrt. közös, áprilisi felméréséből.

A kilátásokat összesítő lakáspiaci index értéke országosan mínusz 8,6, a fővárosban mínusz 8; mindkettő 2015-ben volt csak alacsonyabb a mostaninál.

Országosan a megkérdezettek 75 százaléka számít az árak csökkenésére, míg drágulásra csupán 1 százalékuk. A fővárosban kissé kedvezőbb a helyzet, de ott is csak 2 százalék vár emelkedést, visszaesést ugyanakkor 69 százalék. A csökkenés is kissé eltérő ütemű lehet régiónként. Mértéke Budapesten átlagosan 9-10 százalék, vidéken viszont a 13 százalékot is elérheti a következő egy évben – írták.

A kilátások a pesti belvárosra és a főváros budai oldalára a legkedvezőbbek, a válaszok alapján itt még viszonylag enyhe a visszaesés.

Vidéken a nyugat-magyarországi családi házak jelentik az egyetlen kivételt a kilátások jelentős mértékű romlása alól, míg az ingatlanok típusaiból az új építésű lakás az egyetlen, amelynél az egész országban egységesen 5 százalék körüli áresés várható. A kilátások összesítése alapján az elemzés a forgalom erőteljes csökkenését valószínűsíti.

A folyamat a bérleti díjakat hasonló mértékben érintheti a várakozások szerint. A megkérdezettek négyötöde számít csökkenésre a következő egy évben. A díjak mérséklődése mindenütt meghaladhatja a 10 százalékot – derül ki a válaszokból.

A felmérés kiemeli a járvány hatását a visszaesésben, de hangsúlyozták, hogy a lakáspiac felfutása már a koronavírus előtt megtorpant. Az állampapírok már kevésbé vonzóak, és a válság is felértékeli az ingatlant mint befektetést, de a lakosság óvatosabb lett, sokan tartalékolnak a munkahelyek megszűnése miatt.

A GKI negyedévente összesíti az ingatlanokkal foglalkozó fejlesztő, forgalmazó, tanácsadó, üzemeltető cégek, és a lakosság várakozásait. A felmérést január óta a Masterplast Nyrt. támogatásával készítik. A szerdán közölt adatok 118 cég válaszain alapulnak.