Professzionális bérlakásokra vár a piac

Kedvezményes értékesítési és tárgyi adómentes bérbeadási áfával közép-hosszú távon kialakulhat a vállalkozói bérlakás piac Magyarországon is. Az ötszázalékos kulcs ehhez jó kiindulási alap.

A közép- és hosszú távú fejlesztési lehetőségeket kínáló rozsdaövezetekben a bonyolult tulajdonosi struktúrával és környezetszennyezéssel egyaránt terhelt, jogi és fizikai rendezést igénylő területekre a most preferált vállalkozói lakásépítés mellé fokozatosan be lehetne vonni a bérlakásokat is – erről a legnagyobb hazai vállalatokat tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke, a Metrodom Kft. ügyvezetője, Kiss Gábor beszélt a Világgazdaságnak. Úgy látja, hogy

a kínálkozó lehetőségre lassan, de egyre inkább fókuszál a szakpolitika.

Az intézményi bérlakáspiac megalapozásához az 5 százalékos értékesítési és a tárgyi adómentes bérbeadási áfa megfelelő intézkedés lenne. A mostani 27 százalékos áfával megvásárolt lakások után a cégek visszaigénylik az áfát, elveszítve ezzel az áfamentes bérbeadás lehetőségét,

ami versenyhátrányt okoz a szürkegazdaságban kiadott magánlakásokkal szemben.

A kedvezményes értékesítési áfa időszakában elindult egy-egy vállalkozói bérlakás-portfólió kialakítása, de az idő rövid volt a számottevő változáshoz, és a kormányzat sem a befektetőket akarta támogatni a kedvezménnyel.

A most bevezetésre kerülő 5 százalékos rozsdaövezeti újlakás-értékesítési áfa mértéke lehetővé teszi, hogy

a megvásárolt lakások után a cégek ne igényeljék vissza az áfát, de cserébe tárgyi adómentesen tudják bérbe adni őket.

Az IFK elnöke szerint a Növekedési hitelprogram Hajrá most megadja a lehetőséget a bérlakásépítés és -vásárlás hosszú távú finanszírozására. „A ­rendelkezésre álló és igény szerint bővíthető, 1500 milliárd forintos keretből a 20 éves futamidejű, 2,5 százalékos kamatozású kölcsön nagymértékben támogatja egy bérlakásprogram beindítását” – mondta.

Arra is rámutatott, hogy bár részletkérdésnek tűnik, de az egyik legfontosabb lépés a bérlő és a bérbeadó jogviszonyának rendezése, az elavult jogszabályok felülvizsgálata és módosítása. Ugyanaz a jogszabály rendezi a szociális és a vállalkozói bérlakások kérdését, pedig érdemes ebben másképp gondolkodni.

Kiss Gábor úgy értékelt, hogy a szociális lakáskiadásnál lehet érzékenyebbnek lenni,

a vállalkozói alapon működő piaci bérlakásokhoz azonban a fair gondolkodás elve kell.

További részletek a Világgazdaság hétfői számában