Roham indulhat januárban az ingatlanpiacon

A kormány által belengetett új otthonteremtési kedvezmények a ma már meglévőket kiegészítve várhatóan jelentős kereslet- és áremelkedést eredményeznek majd jövőre az ingatlanpiacon. Szabó Anita független pénzügyi tanácsadó tapasztalata szerint a családosok kivárnak, jelenleg inkább csak érdeklődnek a lehetőségek iránt, és csak januárban fognak lépni. Mint mondta, érdemes mindig szakértővel egyeztetni, mert az időtakarékosság mellett olyan extrákat lehet így érvényesíteni, amire a laikusok többsége nem is gondolna.

Január elsejével kiterjeszti az otthonteremtési kedvezmények lehetőségét a kormány, várhatóan maximum három millió forintig átvállalják az otthonfelújítási költségek felét és az 5 százalékos lakásáfa is visszatéríthetővé válik a családosok számára az új építésű otthonoknál. Emellett azok a családok, akik CSOK-ot igényelnek, a lakásvásárlás illetékmentességében részesülnek, így nem kell megfizetniük a 2-4 százalékos illetéket.

A most bejelentett újítások azonnali hatást gyakoroltak az ingatlanpiacra, a legtöbb család ugyanis taktikusan kivárja 2021-et. Szabó Anita független pénzügyi tanácsadó arról beszélt, hogy ügyfelei most is nézelődnek, de

mivel minél nagyobb kedvezményeket szeretnének érvényesíteni, a legtöbben januárig elhalasztották a lakás- illetve házvásárlást.

Ez várhatóan azt eredményezi, hogy a kereslet és az árak is emelkedni fognak.

Könnyebben átmennek a hitelek

Mint mondta, a koronavírus-járvány miatt sokan átértékelték a lakás fogalmát, és inkább családi házakba költöznek olyan településeken, ahol a falusi csokot is igénybe lehet venni.

Ezekben a falvakban valamennyivel olcsóbbak is az ingatlanok, ráadásul a falusi csok besorolás alatt felújításhoz is lehet támogatást igényelni, amit például Budapesten nem lehet. Ez a kormányzati program rengeteg fiatalnak nyújt lehetőséget, hogy elinduljon az életben, ráadásul könnyebben vállalkoznak két vagy akár három gyermek nevelésére is, a pénzügyi segítségnek köszönhetően

– értékelt a szakember.

Szabó Anita arról is beszélt, hogy tapasztalatai szerint a járvány ellenére nem féltik megélhetésüket az emberek, mert erős bizonyosságuk van magukban. A hitelért nagyjából ugyanannyit kell fizetniük, mint egy albérletért, ami nem visszahúzó erő. Ehhez persze hozzájárul az is, hogy ügyfelei többsége nem a járvány által leginkább érintett vendéglátó-ipari és idegenforgalmi szektorban dolgozik, munkahelyük tehát stabilnak mondható.

„Megfigyelhető az a tendencia is, hogy

a bankoknál jelenleg jóval könnyebben átmegy egy hitel, mint mondjuk év elején.

Az intézményeknek is teljesíteniük kell a kvótákat, ezért jóval engedékenyebbek. Olyan hiteligényléseket is gyorsabban elfogadnak, amelyekért fél éve még izgulni kellett volna” – értékelt.

Megjegyezte azt is, hogy most a babaváró hitelért a legnagyobb az érdeklődés. Sokan indítják el a folyamatot, hogy jövő év elején legyen megfelelő önerőjük egy ház lefoglalásához, amit aztán az új kedvezményekkel kiegészíthetnek majd.

A pénzügyi tanácsadóval időt és pénzt nyerhetünk

Szabó Anita szerint fontos, hogy mielőtt bárki elkezd nézelődni az ingatlanpiacon, keressen fel egy pénzügyi tanácsadót. Elmondta, hogy 18 éves korig senki nem kap pénzügyi oktatást, ezért olyan alapvető fogalmakkal sincsenek sokan tisztában, amik meghatározóak egy lakásvásárláskor.

„Ahhoz, hogy egy pár átlássa a helyzetét, fel kell mérniük, hogy a jövedelmeikhez és az adottságaikhoz képest milyen lehetőségeik vannak. A bankoknál is lehet kopogtatni, de ha egy független tanácsadón keresztül fut a hitel, akkor azt gyorsított eljárással bírálják el. Ráadásul jóval nagyobb kedvezményt, extrát kap az ügyfél ebben az esetben, mintha magánszemélyként sétálna be egy fiókba” – hívta fel rá a figyelmet.

Szabó Anita végezetül hozzátette, hogy egy hitel felvétele életre szóló döntés, hiszen a futamidő akár 25-30 év is lehet, ezért mindig fontos egy hiteles, megbízható szakemberrel konzultálnunk, mielőtt bármit is aláírunk. Mindemellett pedig rengeteg időt is megspórolhatunk az adminisztrációval.