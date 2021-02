Sok kókler jelent meg az építőiparban a felújítási kedvezmények miatt

Hatalmas az érdeklődés a kormány által január elején bevezetett otthonfelújítási program iránt. A hirtelen megnövekedett kereslet hatására a legjobb szakemberek sokszor már csak az év második felére tudják vállalni a megrendeléseket, miközben rengeteg önjelölt amatőr indít vállalkozást annak reményében, hogy hirtelen nagy összegeket kereshet -írja ablakszakerto.hu közleményében.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter 2020. október 14-én bejelentette, hogy 2021. januártól lakásfelújítási támogatással bővül az otthonteremtési program.

Az állam akár hárommillió forinttal, a költségek maximum 50 százalékig hozzájárul a legalább egy gyermeket nevelő családok lakásfelújításához.

A GKI friss kutatása szerint 640 ezer család lehet érintett, közülük 290 ezer mindenképpen belevág a felújításba. A meghökkentően magas érdeklődés már januárban is kézzelfogható volt az építőiparban, a kivitelezőknek emberemlékezet óta nem volt ennyi megkeresésük, mint most az év elején.

A tájékozódás mindenek előtt

Ha már valaki félrerakott pénzt a felújításra, akkor azt értelemszerűen úgy is kellene elköltenie, hogy ténylegesen értéket növeljen a lakáson, és ne romboljon. Elmondása szerint ezt megnehezíti, hogy az építőipari mesterek zöme már most hónapokra be van táblázva – Őrfalvy Árpád, az ablakszakerto.hu tulajdonosa.

Nem érdemes a legolcsóbb vállalkozót kiválasztani egy ingatlan felújítására.

Az otthonfelújítási program hatására rengeteg olyan önjelölt amatőr indított vállalkozást, akinek nincs megfelelő tudása, és tapasztalata sem az adott területen. Most hatványozottan fontos, hogy a megrendelők alaposan körbejárják, kire bízzák az ingatlanjukat – értékelt az ablakszakértő.

Érdemes ajánlás útján olyan kivitelezőt választani, akivel családon belül vagy az ismeretségi körben korábban elégedettek voltak. Ha ez az opció nem áll fenn, akkor ha időnk engedi, ajánlott több, akár négy-öt szakembert is meghallgatni, hiszen lehet sok hasznos építő ötletük is. Aki viszont csak a szakkifejezéseket puffogtatja, és nincs hozzáadott értéke a tervekhez, valószínűleg nem a legjobb a szakmájában – javasolta a szakértő.

Gyanús, ha valaki másnap kezdeni tud

A szakértő azt tanácsolja a felújítóknak, hogy nézzenek rá a kivitelezők cégadataira is. Ez ma már néhány kattintással elérhető, és pontosan látni lehet, hogy az előző években mekkora forgalma volt az adott vállalkozásnak, hány fő volt oda bejelentve. Így kiderülhet, tud-e egyáltalán akkora volumenű munkát vállalni, mint amit rá akarunk bízni.

Árulkodó jel és gyanús is egyben, ha valaki azonnal tud kezdeni, legyen szó bármilyen építőipari munkáról.

A jobb mesterek kevésbé rugalmasak, mert hetekkel, hónapokkal előre lefoglalják őket. Persze itt is lehetnek kivételek, amikor például valakinek lemondják egy megrendelését, és ezért tudja vállalni akár már a másnapi kezdés” – mondta a szakember.

Becsléseik szerint a felújítási roham várhatóan egész évben kitart, és ők a tavalyi évhez viszonyítva egy 40 százalékos forgalomnövekedésre számítanak 2021-ben.