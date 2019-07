Sokan még mindig a kivárásra játszanak az ingatlanpiacon

A Balla Ingatlan közleménye szerint a IV. és XV. kerületben is megtorpant az elmúlt 2-3 hónapban az ingatlanpiac eddigi lendülete. Balla Ákos ennek kapcsán elmondta, ennek több oka is lehet, de alapvetően a kormány által meghirdetett családtámogatási lehetőségek miatti kivárás állhat a háttérben.

„A lelassuló forgalom közvetlen hatása, hogy az ingatlanközvetítők most már nem tudják az elmúlt években megszokott rövid határidővel értékesíteni az általuk közvetített ingatlanokat” – mondta Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy ennek ellenére az árak tovább emelkedtek az elmúlt fél évben.

Tapasztalatai szerint az alku mértéke sem növekedett:

még mindig rendkívül szerény a különbség például a panelek és garzonok eladási és hirdetési árai között, legfeljebb 100-300 ezer forintos árengedményekről beszélhetünk továbbra is ebben a kategóriában. A nagyobb értékű ingatlanoknál ugyanakkor az alku mértéke is nagyobb, olykor eléri az öt százalékot is.

A leginkább persze még mindig a 1,5, 2, 2,5 szobás lakásokat keresik az érdeklődők, melyek értékesítési ára a két észak-pesti kerületben 25-30 millió forint között alakul. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet az ingatlanközvetítő, hogy Újpest esetében továbbra is megfigyelhető egy körülbelül 1-2 milliós ártöbblet az újpalotai árakhoz képest.

Látható, hogy az árak az egyes városrészek adottságai alapján eltérők, ugyanakkor a korábbiakhoz képest a kedvelt területeket illetően nincs változás: a vevők a jó közlekedéssel rendelkező, központi helyen lévő, de nem főútra néző lakásokat részesítik előnyben. Ez azt jelenti, hogy Újpesten a metró vonzáskörzete, Újpalotán pedig a Nyírpalota, Páskomliget, Kőrakás park a favorit az érdeklődők között. Ezekben a városrészekben az átlagosnál gyorsabban lehet eladni az ingatlanokat.

A befektetői érdeklődés a szakértő tapasztalatai szerint továbbra is erős: körülbelül a vásárlók negyede-harmada kiadási céllal vásárol, elsősorban felújított vagy jó állapotú lakásokat. Azért a felújítottat keresik elsősorban, mivel a szakemberhiány miatt a felújítások ma igen nehézkesek és drágák

– fogalmazott a szakértő. A másik oldalt tekintve az látszik, hogy sokan vásárolnak hitelre, a vevők 40-50 százaléka is felvesz valamekkora kölcsönt a vásárláshoz. Ennek átlagos mértéke 10-12 millió forint között alakul. Egyelőre viszont a babaváró kölcsön és a használt lakásokra felvehető nagyobb CSOK-hitel hatása még nem érzékelhető. Balla Frigyes szerint a folyamat időigénye miatt július végére várják az első ilyen vásárlókat. Akkor derül ki, hogy ez mekkora lendületet ad az ingatlanpiacnak.

A szakértő kitért még az újépítésű lakások piacára is, ahol 700-750 ezer forintos négyzetméterárakkal találkozhatnak a vevők.

Akadnak közöttük kisebb és nagyobb projektek, de a 6-12 lakásos beruházások esetében ugyanolyan árakkal lehet találkozni, mint a nagyoknál

– tette hozzá, azt is megjegyezve, hogy itt ugyanúgy érzékelhető a megtorpanás, mint a használt ingatlanoknál.

„Várakozásaim szerint ugyanakkor a mostani bizonytalankodás már legfeljebb csak ebben a hónapban érezhető, augusztustól mindenképpen fellendülésre számít a Balla Ingatlan csapata. Ennek hátterében az áll, hogy a realizálódó támogatásoknak köszönhetően nőni fog a fizetőképes kereslet. Ami viszont feltételezhetően tovább fogja növelni az amúgy is magas ingatlanárakat” – tette hozzá.