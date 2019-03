Új életre kel a fővárosi Adria-palota

Jelentős részét megvásárolta, és egy komplex felújítás révén új életre kelti a Szabadság téren található, részben műemléki védettség alatt álló, neobarokk stílusjegyeket viselő Adria-palotát a BDPST Group.

Jelentős részét megvásárolta, és egy komplex felújítás révén új életre kelti a Szabadság téren található, részben műemléki védettség alatt álló, neobarokk stílusjegyeket viselő Adria-palotát a BDPST Group – áll a cég közleményében. E szerint a volt tőzsdepalota szomszédságában található négyemeletes, historizáló épület 1900 és 1902 között épült az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási részvénytársaság megrendelésére, Meinig Artúr tervei alapján. A Szászországból Pestre költözött szakember, neobarokk stílusával, az arisztokrácia kedvelt építésze lett, számos pesti és vidéki magyar kastélyt tervezett Magyarországon ezekben az években.

Az egykori magyar tengerészet több mint egy évszázados történelmi épülete az első világháborúig volt a tengerhajózási vállalat székháza.

Funkciója ezután megváltozott, banki irodákat és banki alkalmazottak lakásait hozták létre benne. A II. világháború után egyre rosszabbra fordult az Adria-palota sorsa, hiszen, műemléki értékeit figyelmen kívül hagyva, válaszfalakkal osztották meg a reprezentatív tereket, illetve feldarabolták a nagyobb lakásokat is. A kommunizmus évei alatt is jelentős átalakítások történtek az épületben, aminek további műemléki belsőépítészeti elemek – például a korábbi liftek kovácsoltvas szerkezete – látták a kárát. Az épület állapota a rendszerváltás óta is folyamatosan romlott.

A BDPST Group azért vásárolta meg az épületet jelentős részét, hogy annak komplex felújítása és korszerűsítése által, megőrizve és restaurálva a palota műemléki részeit, ugyanakkor a modern kor követelményeinek megfelelően, új életre keltse azt. A beruházás után üzlethelyiségeket, illetve lakásokat is kialakítanak a palotában.

Célunk, hogy fejlesztéseink révén megóvjunk és új funkcióval ruházzunk fel jellemzően műemlékvédelmi státusszal bíró épületeket, így ez a beruházás tökéletesen illeszkedik a BDPST Group profiljába

– emelte ki Tóth Judit, a BDPST Group vezérigazgatója. Mint mondta: hasonló beruházásként jelenleg is gőzerővel zajlik a Turai Kastély rekonstrukciója.

Hollywoodi produkciók is forogtak az épületben

A lerobbant állapotú, de még így is impozáns Adria-palota kedvelt helyszíne a Magyarországon forgatott hollywoodi filmeknek. Többek között a Kém, a Die Hard 5, a Maigret felügyelő, illetve a Vörös Veréb című filmek egyes jeleneteit is az épület falai között forgatták, aminek köszönhetően a palotában Jennifer Lawrence, Keira Knightley, Charlize Theron és Jude Law is megfordult már.