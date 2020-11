Új lendületet várnak a lakáspiaci szakértők

Új lendületet adhat a lakáspiacnak, a lakásépítéseknek a csökkentett áfa újbóli bevezetése és az általános forgalmi adó visszaigényelhetősége, ezért

a lakásépítési kedv fellendülésére számítanak a szakértők,

akik a legfrissebb építési statisztikai adatokra reagálva ugyanakkor szorgalmazták a kedvezményes áfa hosszabb ideig való fenntartását a piac kiszámíthatósága érdekében.

A Központi Statisztikai Hivatal csütörtöki jelentése szerint az első három negyedévben 12 876 új lakás épült, 25 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 17 278 volt, 37 százalékkal kevesebb, mint a múlt év azonos időszakában.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az emelkedésben több tényező is szerepet kapott. Egyrészt, hogy sok, a korábbi években megindított lakásépítés csak az idén fejeződött be, másrészt az is, hogy

az idén átadott lakóingatlanokra még nem vonatkoznak a 2021-től érvényes szigorúbb energetikai követelmények,

ezért sok építtető igyekezett befejezni az építkezést. Hozzátette: a friss adatokból az is látszik, hogy a vidéki lakásátadásoknak köszönhető a növekedés, hiszen Budapesten 4,1 százalékkal 2420-ra csökkent az átadott lakások száma, míg a megyei jogú városokban, a kisebb vidéki városokban és a községekben 19-48 százalékos növekedés volt.

Megjegyezte, hogy a lakásépítési kedv ugyanakkor jelentősen csökkent, az első háromnegyed évben alig több mint 17 ezer lakásépítési engedélyt adtak ki,

ami közel 40 százalékos visszaesés éves szinten, és 2016 óta a leggyengébb adat.

A szakértő szerint a lakásépítési kedv 2021-ben elmozdul a mélypontról, mert jövőre ismét a kedvezményes 5 százalékos áfakulccsal lehet értékesíteni az új lakásokat. Mivel az intézkedés lehetővé teszi, hogy a 2022-ben építési engedélyt kapott ingatlanokat még 2026-ban is 5 százalékos áfával lehessen értékesíteni, így akár 100 ezer lakás is megépülhet a következő 6 évben Balogh László szerint.