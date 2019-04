Veszített lendületéből a fővárosi bérlakáspiac

– jelezte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője.

A növekvő kínálat azonban egyelőre nem vezetett az árak eséséhez, inkább csak stagnálásról beszélhetünk:

az egyszobás lakások ára 80-90 ezer forint között mozog, míg a másfél szobásoké 100-150 ezer között – áll a közleményben.

Ugyanakkor Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője azt is érzékeli, hogy

az elmúlt fél évben csökkent a kereslet a kiadó lakások iránt. Ennek ellenére a bérleti díjak változatlanul magasan járnak.

Az ingatlanközvetítő szerint a leginkább keresett, 1,5 szobás lakások esetében, mindkét kerületben, 100-120 ezer forint körül alakul az átlagos havi bérleti díj, rezsi nélkül számolva.

A bel-budai kerületekben is hasonló jelenséget tapasztalt Nagy Andrea, a cég bel-budai és észak-budai irodáinak szakmai vezetője, aki úgy fogalmazott, hogy „mára a bérbeadás megtorpant”.

Ennek ellenére a bérlők egészen 200-250 ezres havi bérleti díjig keresnek ingatlanokat, és azt is hozzátette, hogy a kifejezetten drága, akár 700 ezres havi díjú lakásokat is ki lehet adni.

Természetesen az egyedülállók a kisméretű lakásokat keresik: de ezeket legfeljebb 150 ezer forintos havidíjért hajlandóak kivenni.

Hart Erzsébet, az ingatlanközvetítő cég VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy

a két kerületben még mindig szűkös a kínálat bérlakásokból.

Az árak persze magasak: egyszobás, 26 négyzetméteres garzonokat 90-100 ezer forintért találunk legolcsóbban a piacon, míg a másfél szobás, 40 négyzetméteres lakások bérleti díja 110-120 ezer forintnál indul. Ugyanakkor egy nagyon igényes, kétszobás lakásért 150 ezer forintot is elkérhet a tulajdonosa.

A XIII. kerület esetében is azt emelte ki Tóth Viktória, a Balla Ingatlan helyi irodájának szakmai vezetője, hogy

Már az is ritka, ha 100 ezer forintért talál valaki kiadó lakást a kerületben.

A kínálat alját most már inkább a 120 ezer forintos szint jelenti, amihez persze hozzá kell számolni a rezsiköltséget is.

A belső kerületekben is nagyon kevés most a megfizethető áron, hosszú távú bérletre kínált lakás, vagy egyáltalán nincs is ilyen a piacon: 130-140 ezer forintos havi díj alatt nem találunk kiadó ingatlant