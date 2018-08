Világszerte lefelé indultak a lakásárak

A világ legnagyobb városaiban kezd helyrebillenni az egyensúly a lakáspiaci kereslet és kínálat között, ami ebben az esetben a négyzetméterárak eróziójával jár együtt. Ez alól London és New York sem kivétel.

Tovább zuhantak az ausztrál ingatlanárak, csak júliusban 0,6 százalékkal csökkentek, ami a legnagyobb havi esés 2011 óta. Már zsinórban tizedik hónapja tart a trend, a zuhanást épp a két legnagyobb város, Sydney és Melbourne vezeti. Jelentős fordulat ez attól az országtól, ahol a hitelezési boom miatt nemrég még havi 10 százalékkal emelkedtek a négyzetméterárak.

Az áresés oka leginkább a mesterségesen visszafogott hitelezésben keresendő.

Az ausztrál törvényhozás korábban – látván, hogy az olcsó hitelek túlpörgették a piacot, és a nagyobb részesedésért vívott verseny közepette a hitelfeltételek sokat romlottak – megszigorította a bankokra vonatkozó szabályokat, hogy meggátolja a kockázatos hitelfelvételeket. A lépés a vevőknek is fájt, de leginkább az ingatlanpiaci befektetőknek, emiatt esett is a beruházási hajlandóság. Az elemzők szerint nem látni olyan körülményt, amely a csökkenést megfordítani vagy legalább fékezni tudná, de nem is látják bajnak, hogy többévnyi emelkedés után kicsit lehűl a lakáspiac.

Ausztrália különleges helyzetben van ugyan, de a lakáspiac felfutása világszerte megtorpanni látszik. Az okok többnyire hasonlók. Ezek közé sorolják az emelkedő kamatkörnyezetet, a hitelhez jutás megdrágulását. A túlzott kereslet visszafogására több új adóformát vezettek be, de az irreálisan magasra emelkedő négyzetméterárak miatt eleve egyre kevesebben vásárolnak lakást.

London a világ egyik legdrágább és legvonzóbb ingatlanpiaca, ám a horribilis lakásárak az idén itt is csökkenni kezdtek.

Leginkább a Brexit okozta bizonytalanság, valamint az amúgy is rendkívül magas árak fogják vissza a keresletet. A 2014-es ingatlanpiaci csúcs óta 18 százalékkal esett az átlagos négyzetméterár, de vannak olyan kerületek, ahol a lakások értékének harmada eltűnt – áll a Savills ingatlanpiaci elemzésében. Közben pedig a befektetők rekordszámú luxusapartman építésébe vágtak bele – ami elég visszás jelenség egy olyan városban, ahol épp megfizethető lakásokból van a legnagyobb hiány.

A New York-i ingatlanpiacon már zsinórban harmadik negyedéve esnek az árak,

mivel a korábbi felfokozott beruházási kedv miatt óriásira nőtt a kínálat: a Bloomberg becslése szerint 7000 szabad apartman volt a piacon idén június végén, egy évvel korábban még 11 százalékkal kevesebb. Ugyanezen időhorizonton 17 százalékkal estek a lakáseladások. Emellett New Yorkra is jellemző, hogy a négyzetméterárak már irreálisan elszálltak, egyre szűkebb a fizetőképes vevőkör. A trend folytatódhat, az elemzések szerint az év hátralévő részében 4600 új luxuslakással készülnek el a beruházók, ezért csökkenhetnek az árak.

Kína sikerrel hűtötte le túlfűtött ingatlanpiacát, és állította csökkenő pályára az árakat.

Több mint harminc különböző szigorítást vezetett be a kormány a piacon, korlátozták a többi közt a jelzáloghitel-felvételeket, az egy fő által vásárolható ingatlanok számát, de az árnyékhitelezés elleni fellépés is sokat segített a túlpörgő piacon.

