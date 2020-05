A járvány meglendítette a villanyautózás terjedésének kerekét

Hirtelen megugrottak az európai befektetések a villanyautók gyártásába és ezzel párhuzamosan a kereslet is növekszik. Ez derül ki az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetségnek közleményéből.

2018-ról 2019-re közel meghússzorozódott a villanyautó-gyártási befektetés Európában.

A legtöbb befektetés Németországba érkezett,

a mintegy 40 milliárd euró zömét a Volkswagen csoport és a – Berlinben gyárat építő – Tesla befektetései adják.

Csehországba 6,6 milliárd euró érkezett, szintén a Volkswagennek köszönhetően, ahol azon dolgoznak, hogy 2029-re már 75 villanyautó-modelljük legyen jelen a piacon.

Olaszországban a Fiat 1,75 milliárd eurót költött tavaly a villanyautógyártás felfuttatására.

Franciaországban, Svédországban és Nagy-Britanniában mintegy 1 milliárd,

Spanyolországban 300 millió eurót fektettek be erre gépkocsigyártók,

Horvátországban 80 milliót a Hyundai és a Kia.

A befektetések mellett a villanyhajtású autók (tisztán akkumulátoros, tölthető hibrid és hibrid együtt) értékesítési számai is megnőttek, 2019 utolsó negyedévében 4,4 százalékos volt a piaci részesedésük.

2020 első negyedévében, miközben a teljes gépkocsieladás a járvány miatt 25,6 százalékkal esett vissza,

a villanyhajtású gépkocsik kereslete tovább növekedett.

Az Európai Gépkocsigyártók Szövetsége, az ACEA szerint 2019 első negyedévében 243 549,

2020 első negyedévében pedig már 399 657 villanyhajtású új gépkocsit regisztráltak Európában.

Fékek és ellensúlyok

Több olyan feladata is van az Európai Bizottságnak, amelynek eleget téve segíteni és fékezni is tudja a villanyautózás terjedését az Unióban.

Ami a széndioxid-kibocsátási korlátozásokat illeti, a 2020. első negyedévi eladási számok azt mutatják, hogy a villanyautó-eladásokkal az autógyártók hozni tudják az eladott gépkocsik 2020-2021 évekre kiszabott, kilométerenként 95 grammos átlagos széndioxid-kibocsátását (korábban ez 130 gramm volt).

Ezért értelmetlen volna ezen a korláton a járványra hivatkozva enyhíteni, viszont szükséges egy világos átalakulási menetrend felvázolása és elősegítése.

A cél a nulla széndioxid-kibocsátású személygépkocsik és könnyű tehergépkocsik 100 százalékos piaci részesedésének elérése lépésről lépésre 2035-ig.

Ahogy 2008 után, most is valószínű, hogy egyes tagállamok az autóiparuk támogatása végett gépkocsicsere programot indítanak. Ezeknek a programoknak a villanyautók eladását és a töltési infrastruktúra fejlesztését kell szolgálniuk. Felelőtlenség volna egy cent adóbevételt (vagy kölcsönpénzt) is hagyományos gépkocsikra, különösen a városi terepjárókra (SUV) költeni.

A csereprogramoknak elsősorban

az Euro 4 benzines és az Euro 5 dízelautók nulla széndioxid-kibocsátású modellre való cseréjét és a villanyhajtású közautó-szolgáltatásokat kell támogatniuk.

Emellett szóba jöhet az első ízben tulajdonost váltó pár éves lízingelt gépkocsik vásárlásának a támogatása is, hogy

a lízing-vállalkozások kínálatába gyorsan tudjanak bekerülni a villanyautók.

Nemcsak a villanyautózást, de általában a zöld gazdaságra való átmenetet is szolgálná, ha az Unió zöld helyreállítási, fellendítési programja segítené a villanyhálózat megújulását, az épületeknek a villanyautók töltéséhez szükséges energiával való ellátását, az akkumulátorgyártás felfuttatását, minderre felkészítve a munkaerőt is.

A tagállamoknak pedig csak olyan autóipari támogatási programokat kellene indítaniuk,

amelyek a nulla kibocsátású közúti közlekedést szolgálják.

Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse elmondta: „A villanyhajtású járművek beszerzésére most bejelentett hazai állami pályázat több előremutató elemet tartalmaz, amelyek egyaránt szolgálják az éghajlatvédelmet és levegőtisztaságot.

Külön öröm, hogy a kormányzat, megfogadva végre évek óta hangoztatott javaslatainkat, kiemelten támogatja a taxisok villanyautó-beszerzését, valamint a futárokat abban, hogy elektromos segédmotoros kerékpárokat vegyenek.”

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke hozzátette: „Miközben – a Politico híre szerint – Emmanuel Macron francia elnök

a hibrid és tisztán elektromos autók vásárlásának támogatását tervezi,

a német kormány olyan autók beszerzését támogatná, amelyek akár 140 gramm széndioxidot is kibocsátanak kilométerenként.

Kiemelt kép: RONNY HARTMANN / AFP