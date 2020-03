Két hétre bezár a kecskeméti Mercedes-gyár is

Az egyre súlyosbodó COVID-19 koronavírus-világjárvány miatt

a Daimler kedden azt a döntést hozta, hogy egyelőre két hétre megszakítja a gyártást európai telephelyeinek nagy részén, illetve a munkát egyes adminisztratív területeken.

A konszern ebben a tekintetben a nemzetközi, regionális és lokális hivatalok ajánlásai szerint jár el – olvasható a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közleményében.

Ez a megszakítás a Daimler európai autó-, kisteherautó- és haszongépjármű-gyáraira vonatkozik, és ezen a héten megkezdődik. A most meghozott intézkedések esetleges meghosszabbítása a helyzet további alakulásától függ. Mindenhol, ahol a működést továbbra is kötelező fenntartani, a Daimler megteszi a megfelelő lépéseket a munkatársak megfelelő védelme érdekében.

Kedden a győri Audi, valamint a szentgotthárdi Opel is leállást jelentett be a járvány miatt, míg szerdán az esztergomi Suzuki is hasonló bejelentést tett.