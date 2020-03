A szerencsejátékot sem kíméli a járvány

Bár épp a hét végén volt rekordnyeremény az ötös lottón, a Szerencsejáték Zrt.-re is negatívan hat a koronavírus. Az elmúlt hetekben érezhetően kevesebben keresték fel a lottózókat, a fogadási piac pedig pang számtalan sportesemény elhalasztása miatt.

Visszaesett a szerencsejátékok forgalma, vállalatunkat elsősorban a személyes lottózói forgalom jelentős csökkenése és a beszűkült sportfogadási piac miatt érinti negatívan a koronavírus

– közölték a Világgazdasággal a Szerencsejáték Zrt. kommunikációs osztályán. Kifejtették, hogy a társaság figyelemmel követi a világ sporteseményeit, és továbbra is igyekszik kínálatot biztosítani a sportfogadóknak, a napokban is számos új bajnokság és esemény jelent meg a kínálatban. A járványügyi helyzet által okozott várható üzleti hatások pontos felmérése még folyamatban van. Viszonyításképp: a vállalat tavaly – saját becslése szerint – 530 milliárd forint feletti árbevételt és mintegy 25 milliárd forint nyereséget ért el. A sportvilág szinte teljes leállása azért is fájó, mert a cég bevételeinek már a 47 százaléka származik a sportfogadási termékekből.

A labdarúgó-Európa-bajnokság és a tokiói olimpia nagyban hozzájárulhatott volna ahhoz, hogy az idén is 10 százalék felett nőhessen a fogadásokból származó forgalom.

A megváltozott helyzet miatt ugyanakkor egyre többen választják a Szerencsejáték Zrt. online és sms-alapú megoldásait. A március 23-i héten csaknem harmadával nagyobb számsorsjáték-bevételt hoztak a digitális csatornák, mint a megelőző hetekben. Pedig már a járvány előtt sem volt elhanyagolható méretű az interaktív közönség, a játékszervező tájékoztatása szerint 350 ezer játékos használja időről időre a termékek online változatait. Például a lottójátékok értékesítésének a 9 százaléka már a veszélyhelyzetet megelőzően is digitálisan történt, a sportfogadások esetében ez az arány 30 százalék. Az interaktív forgalmi növekedés mozgatórugója a társaság szerint a személyes kontaktus nélküli játéklehetőség mellett az ötös lottó főnyereményének rekordösszegű halmozódása. Az eddigi legnagyobb összegű, 6,43 milliárd forintos hazai nyereményt épp a hét végén vitték el. Az állami cég a továbbiakban kampány keretében hívja fel a figyelmet az otthonról történő, biztonságos játék érdekében a digitális csatornák használatára.

