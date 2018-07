Az üzemátadások húzhatják a gyártást

A tavalyi alacsony bázis és a kapacitásbővítések hajthatják fel a járműgyártás teljesítményét 2018 hátralévő részében, többek között az Audi és a Mercedes beruházásainak köszönhetően.

Májusban az ipari termelés nyers adata 0,4 százalékkal, a naptárhatástól tisztított pedig 3,8 százalékkal bővült a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. Az export mindössze 1,1 százalékkal emelkedett január és május között, a múlt évihez képest 9,9 százalékos belföldi értékesítésbővülés viszont felfelé húzta az adatokat.

Az idén az eddigieknél erősebb dinamikára számítunk. Az ipari termelés a tavalyihoz hasonlóan 4-6 százalékkal emelkedhet

– mondta a Világgazdaság kérdésére Jobbágy Sándor, a CIB Bank elemzője. Ez stabil, de nem kifejezetten gyors növekedés. A szakértő szerint a GDP motorját nem ez, hanem a belső felhasználás, a fogyasztás és a beruházások adhatják.

A második fél évben erősebb teljesítményt vár Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője is, szerinte naptárhatással számolva 6,5 százalékkal nőhet a szektor kibocsátása 2018-ban.

A szakember két tényezőre alapozza a felfutást: 2017 második felében alacsony volt a bázis, illetve a Mercedes és az Audi is új kapacitásokat von be a termelésbe. Emellett a beruházások magas szintje az alapanyagigény miatt az ipart is húzza magával. Az ipar súlya 22,5 százalék a gazdaságon belül, ami a következő években enyhén emelkedhet, többek között a 2020-as Mercedes-gyárátadásnak köszönhetően.

Az elemző ezt kérdésünkre azzal egészítette ki, hogy rövid távon leglátványosabban az építőipar nőhet a GDP-n belül, erősödését a következő években megjelenő, 20 ezermilliárd forint értékű megrendelés támogathatja. Igaz, e húzóerőt visszafoghatja a munkaerőhiány.

Jól halad a kormány újraiparosítási programja, 2018 első öt hónapjában 3,1 százalékkal bővült a magyar ipar kibocsátása – reagált közleményében az adatokra az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A kedvező gazdasági környezetnek és a gazdaságpolitikának köszönhetően az ipari termelés a továbbiakban is jól alakulhat.

A teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható