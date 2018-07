Megérkeztek az áremelésről szóló első bejelentések az építőanyag-kereskedésekbe, a forintgyengülés miatt elsőként egyes Nyugat-Európában gyártott szaniterek és csempék drágulnak július közepén – tudta meg a Világgazdaság az ÚjHáz Centrum igazgatóságának elnökétől, Juhász Attilától. A legnagyobb hazai építőanyag-kereskedelmi hálózat vezetője szerint a következő termékcsoport az egyre drágábban beszerezhető acél miatt a nagyrészt külföldről származó építőanyag, a betonacél lehet, amelynek árában átlagosan 4-5 százalékos mértékben meg is jelent az árfolyamváltozás hatása.

Ha a forintgyengülés tartós lesz, és az euró árfolyama 330 forint környékén marad, egy-két hónapon belül generális drágulás kezdődhet az építőanyagok piacán,

mindenekelőtt a külföldről származó anyagok és alapanyagok körében. Az eddigi drágulást a piac, a fokozott kereslet indukálta – mondta a szakértő. Az ÚjHáz Centrum tagjainak tavalyi, 50 milliárd forintot meghaladó árbevétele idén az első öt hónapban időarányosan 20 százalékkal növekedett, amihez a növekvő volumenű forgalmazás mellett a termékkörtől függően 5-10 százalékos áremelkedés is hozzájárult. Az építőanyag-eladások forgalmának növekedése arról tanúskodik, hogy az építőipar továbbra is felfutóban van – jelentette ki Juhász Attila, aki azt is közölte, hogy a falazóanyagok iránt átlagon felüli, 30 százalékot meghaladó mértékben nőtt a kereslet.

Számottevően megélénkült a tetőfedő anyagok piaca is, ezekből a termékekből 25 százalékkal többet értékesítettek az első öt hónapban, mint egy évvel korábban. Néhány terméktípusra, így a szálas szigetelőanyagokra továbbra is várólista van, ebből gyakorlatilag nem tudnak annyit beszerezni, hogy elég legyen. Egyes termékek forgalmazásának növekedését most a készlethiány fékezi.