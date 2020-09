Bíróság elé állították az Audi igazgatótanácsának volt elnökét

Rupert Stadler az első vállalatvezető, aki Németországban bíróság elé kerül a VW dízelbotránya miatt.

Elkezdődött szerdán Münchenben a német Volkswagen csoporthoz (VW) tartozó Audi autógyártó társaság igazgatótanácsa volt elnökének büntetőpere, amelyet a csoport dízelbotrányával összefüggésben csalás vádjával indult.

Rupert Stadler a vádirat szerint legkésőbb a VW dízelbotrányának kirobbanása révén, 2015 szeptemberében tudomást szerzett a dízelmotoroknál alkalmazott manipulációról, mégis utasítást adott az érintett gyártmányok forgalmazására, illetve nem akadályozta meg értékesítésüket.

Ezzel csalást követett el. Bűncselekménye mintegy 250 ezer Audit, valamint 71 ezer Volkswagen és 112 ezer Porsche márkájú kocsit érint, amelyekhez az Audi szállította a motort.

A most vád alá helyezett vállalatvezető az első, aki Németországban bíróság elé kerül a VW dízelbotránya miatt. Csalás mellett hamis állítások okirati hitelesítésében és a fogyasztókat hamis állításokkal megtévesztő, jogsértő reklám terjesztésében való közreműködéssel is megvádolták. Vádat emeltek a három vezető fejlesztőmérnök ellen is, akik az Audi, a Volkswagen és a Porsche gyártmányaihoz készült manipulált dízelmotorok kifejlesztésében vettek részt.

Rupert Stadler 2007 óta volt a Győrben motorgyárat működtető Audi vezetője, 2018-ban vonták eljárás alá a dízelbotrány miatt, és 2019-ben menesztették a cégtől. A volt vállalatvezető tagadja, hogy tudott a manipulációról.

A VW dízelbotránya 2015 szeptemberében kezdődött, amikor az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) megvádolta a vállalatcsoportot, hogy olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű jármű kipufogógáz-tisztító berendezésébe, amely érzékeli a mérés körülményeit. Az autó így a teszteken a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét produkálja, vagyis csal a vizsgán. A VW elismerte a csalást. Az érintett csaknem 11 millió járműből 8,5 milliót az Európai Unióban adtak el.

A VW az autóipar legnagyobb szereplője, a csoporthoz tartozik a névadó Volkswagen mellett az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a Porsche, a Seat és a Skoda, valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.