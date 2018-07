Hat év alatt 15 ezermilliárdért épít az állam

A várható munkák ötödére, négyezer­milliárd forintnyi megrendelés teljesítésére nincs elegendő kapacitása a magyar építőiparnak.

A magyar kormány elsődleges célja az életminőség javítása, aminek része az épített környezet fejlesztése, ezért is rendel meg 2017–2022 között összesen 15 ezermilliárd forintért közösségi, infrastruktúra-fejlesztő beruházásokat – jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért is felelős államtitkára az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) tegnapi elnökségi ülése előtti sajtótájékoztatón. Az ÉVOSZ elnöke, Koji László kijelentette:

a szakmai szövetség üdvözölte, hogy a terület egy kézbe került, és az új munkamegosztás erős partnerséget sejtet.

Az államtitkár először beszélt az új kormány terveiről, hangsúlyozva, hogy folyamatosan keresik a megoldást a kapacitáshiány kezelésére, illetve enyhítésére. A következő hat évben – az állami megrendelésekkel együtt –

mintegy 20 ezermilliárd forint értékű megrendelésállomány teljesítése vár a magyar építőiparra, amely jelenleg 16 ezermilliárd forint értékű kivitelezés elvégzésére képes.

A szerződésállományban vállaltak ötödét, amelyre nincs kapacitás az alacsony termelékenységgel működő ágazatban, a többihez hasonlóan szeretnék magyar cégekkel elvégeztetni. Előfordulhat azonban, hogy külső erőket kell bevonni a termelés bővítésére, mint ahogyan az is, hogy az állam bizonyos projekteket elhalaszt, hogy kisimítsa saját megrendelésállományának egyenetlenségét, amellyel elvonja a munkaerőt a magánpiaci megrendelésektől.

A legfontosabb a termelékenység növelése, amellyel kivitelezési időt és munkaerőköltséget lehet megtakarítani. Ez rendkívül fontos most, amikor egyetlen év alatt is 30 százalékkal nőttek az építőipari költségek – mondta György László.

Nyomatékosította, hogy az innovatív megoldások alkalmazását támogatják már a tervezéstől kezdve, modern eszközökkel és módszerekkel, valamint előregyártott anyagok alkalmazásával és mindenekelőtt korszerű beruházásmenedzsmenttel a termelékenység 20-40 százalékkal növelhető.

Az innováció térhódításának gátja az elaprózott cégstruktúra, belátható időn belül a négy-nyolc fős cégeket tíz-húsz főnél nagyobbaknak kell felváltaniuk. Az ágazati szereplők egyebek közt a három évre előirányzott, 20 milliárd forintos pályázati csomag előbbre hozatalát kérik.