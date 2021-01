Kihívások és lehetőségek a luxuscégeknek

Az új év egy sor új kihívást is hozott a luxusmárkák piacának: a tavaly tavasz óta jelen lévő koronavírus és az általa okozott világjárvány hatásai mélyreható és tartós változásokat generáltak ezen a területen is.

A példa nélküli kifejezést talán már kicsit túl sokszor használjuk manapság, ám mégis ez írja le leginkább a most elkezdődött évet a tavalyi, szintén rendhagyó esztendő után. A Forbes magazin cikkében felidézi:

a 2020-as volt az az év, amikor a globális személyi luxuscikkek piaca gyakorlatilag beszakadt, csaknem 64 milliárd eurós veszteséget szenvedett el, az értékesítések az előző évhez képest csaknem negyedével (23 százalékkal) estek vissza.

Ez az utóbbi negyed évszázad legnagyobb éves visszaesése a Bain & Company piackutató cég elemzése szerint. Még a 2008–2009-es válság alatt is mindössze 10 százalékkal hanyatlott a luxuspiac, és az a visszaesés egy kétéves időszak alatt következett be.

Tavaly 217 milliárd euró volt a globális luxuspiac forgalma, és szakértők azt állítják: a terület nem is fog magához térni 2022 vége előtt, de akár 2023 elejére is áthúzódhat a kilábalás

– nagyjából ekkorra feltételezik, hogy a forgalom ismét eléri a 2019-es évit (amikor 281 milliárd eurót regisztráltak).

Az utazások leállásával tavaly újraformálódott a piac: üzletek sora zárt be, és a luxusmárkák is kénytelenek voltak teljes mértékben az online értékesítésekre támaszkodni. Az alatt az idő alatt, amíg a vásárlók otthonaikban kényszerültek maradni a tavaszi lezárások és karantén miatt, sokan újraértékelték a prioritásaikat, és újfajta költekezési szokásokat alakítottak ki.

Ahogy a vakcinázás lelassítja, majd egyszer remélhetőleg meg is állítja a vírus terjedését, úgy térnek majd vissza fokozatosan a luxuscikkek piacára is a vásárlók, de az nagyon valószínű, hogy a legtöbben nem fogják elfelejteni, hogy milyen kényszerű változásokat okozott életvitelükben a koronavírus-járvány

– írja a Forbes. A 2021-es év átmenet lesz egy olyan luxuspiac irányába, amelyet a lelkiismeretes, tudatos vásárlói és eladói magatartás jellemez, ami nagy változás lesz az elmúlt fél évszázad dőzsölő luxus-piacához képest.

A Forbes mintegy félezer luxuspiaci szakértőt megszólaltatva összegezte az idei év legnagyobb kihívásait ezen a területen, és a lehetséges válaszokat is górcső alá vette. A legnagyobb kihívásnak egyértelműen a világgazdaság sérülékenységét tekintik a szakemberek. Még csak fel sem térképezhető teljesen, hogy a járvány mekkora hatással van a globális gazdaságra, amíg nem tudjuk, hogy mikor alakul ki a nyájimmunitás, és mikortól térhet vissza az élet a rendes kerékvágásba, addig csak találgatni lehet, hogyan alakulnak a gazdasági folyamatok.

A Világbank nemrég kiadott előrejelzésében az idei évre a globális GDP 5,2 százalékos zsugorodásával számol, és azzal, hogy az utóbbi évtizedek legmélyebb recessziója maradandó sebeket ejt a világ gazdaságán.

És bár a luxuscikkek vásárlói talán kevésbé vannak kitéve a negatív gazdasági folyamatoknak, ők sem immunisak a nagyobb kilengésekre, ahogy ez a 2008–2009-es válságban kiderült. Akkor hirtelen mindenki felhagyott a nagy költekezésekkel, és várta, hogy véget érjen a legrosszabb időszak, és nem valószínű, hogy most ez másként lesz.

A luxuscégeknek tehát fel kell készülniük arra, hogy idén sem fordulnak sokkal jobbra a dolgok számukra. Növelniük kell a hatékonyságot, szűkíteniük a beszállítói láncokat, hogy csökkentsék a hulladéktermelést is.

De van egy terület, ahol nem lehet megszorításokat eszközölni: a marketing továbbra is létfontosságú. A reklámügynökségek több mint fele számít arra, hogy a luxuspiacon tevékenykedő ügyfeleik csökkenteni fogják marketingbüdzséjüket. Ez nagy hiba a szakértők szerint, mégpedig azért, mert a luxusmárkák minden más brandnél jobban támaszkodnak arra, hogy egy életérzést adjanak el a termékkel, ezt pedig csak úgy lehet, ha megfelelő módon reklámozzák.

Az idei év másik nagy kihívása a digitális átállás lehet. Tavaly csaknem megduplázódott az online értékesítések aránya a luxusköltések terén, az előző évi 12 százalékról 23-ra emelkedett. Okkal feltételezhető, hogy a következő években folytatódik az online térnyerése ezen a területen is, a luxuscégek zöme azonban nincs felkészülve egy ilyen jellegű átállásra, arról nem is beszélve, hogy olyan óriáscégek is beszálltak az értékesítési versenybe, mint az Amazon. Az egyik legnagyobb feladat tehát az lehet a luxuscégeknek, hogy megfelelő online stratégiát alakítsanak ki, ahol a luxus és az exkluzivitás továbbra is érvényesül. Akinek ez sikerül, az győztesen hagyhatja maga mögött a nehéz éveket.