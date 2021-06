Ma mutatja be csúcsmodelljét a Tesla

A Tesla a kaliforniai Freamontban található gyárában prezentálja a nagyközönség felé a Model S csúcsváltozatát a Plaid-et – írja a Reuters.

Az elektromos autókat gyártó cég új autója a felső kategóriában indul 130 ezer dolláros árával,

ami 10 ezerrel több mint amennyiért még napokkal ezelőtt elérhető a vállalat honlapján. Összehasonlításként ez több mint másfélszerese a sima Model S nagy hatótávolságú változatáért elkért összegnek.

A futurisztikus jármű repülő kormányra emlékeztető kormánnyal is elérhető lesz és a legjobb gyorsulású autóként reklámozzák,

mindössze 2 másodpercre van szüksége, hogy 0-ról 100-ra gyorsuljon.

Az autó bemutatását elvileg egy héttel korábban tervezték és szó volt egy még ennél is drágább modellről a Plaid +-ról is, ám azt a változatot a cég végül mégsem dobja piacra.

A Tesla a Model 3 és a Model Y piacra dobása óta forgalmának kisebb részét szerzi a felső kategóriából, a Model S és a Model X mindössze eladásainak 11 százalékát tette ki az elmúlt évben.

Valószínűleg ez ettől a kocsitól sem fog megváltozni, azonban a luxuskategórián elérhető marzsok, illetve a legújabb technológiák bemutatása miatt marketing szempontból is fontos lehet ez a modell is.

Az évek óta gyakorlatilag változatlan Model S-re rá is fér a ráncfelvarrás, egyúttal azt is jelzi, hogy már a Teslának is reagálnia kell a kategóriában megjelenő Mercedes és Porsche kihívására.