Növekvő kihívásokkal szembesülnek az autóipari beszállítók

Nehéz idők járnak a globális autóbeszállító piacra: 2019 első félévében 5 százalékkal csökkent a személyautó-gyártás az egy évvel korábbihoz képest. Az idei évre az átlagos EBIT (kamatok és adók levonása előtti nyereség, azaz az üzemi marzs) 6 százalék körül várható, ami a legalacsonyabb szint lenne 2012 óta. Ezek a főbb megállapításai a Roland Berger és a Lazard által készített „Global Automotive Supplier Study 2019” című tanulmánynak. A kutatás mintegy 600 globális autóipari beszállító főbb teljesítménymutatóit elemezve mérte fel az iparág jelenlegi helyzetét, valamint az uralkodó trendeket és kihívásokat.

„A csökkenő termelés mögött leginkább a kínai autópiac gyengélkedése és a globális gazdasági lassulás áll. Ezen felül a piac az elektromobilitás előretörése miatt, több strukturális változással is szembesül” – mondta Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi ügyvezetője. Hozzátette: „A nemzetközi kereskedelemben uralkodó feszültségek és az autógyártóknál (OEM: original equipment manufacturers) bejelentett költségcsökkentési programok pedig csak tovább tetézik a nyomást.”

Kína: Lassuló növekedés és túlkapacitások

Az elmúlt években Kína volt a globális autóipar növekedésének a motorja, de az USA-val szembeni kereskedelmi konfliktus jelentősen megváltoztatta a piaci feltételeket. A személyautó eladások például kétszámjegyű mértékben csökkentek 2019 első felében a távol-keleti országban az előző évhez képest.

Az előrejelzések pozitívak voltak, ezért sok beszállító növelte a kapacitásait, azonban most van olyan gyártó is, amelynél az újonnan létrehozott kapacitások 60-70 százaléka kihasználatlanul áll

– jegyezte meg Schannen Frigyes.

Egyre nehezebb tőkét bevonni

A megváltozott környezetben a beszállítóknak érdemes intézkedéseket tenniük, hogy hosszú távon megfelelő pénzügyi mozgástérrel rendelkezzenek, mivel a romló piaci környezetben várhatóan egyre nehezebb lesz tőkéhez jutni. „Sok befektető eleve inkább elkerüli a ciklikus autóipart és a pénzintézetek is egyre szigorúbban finanszíroznak, ami főleg a kevésbé tőkeerős cégeket hozza nehéz helyzetbe” – mondta Christof Söndermann, a Lazard ügyvezető igazgatója. Mindezek mellett az összeolvadások és felvásárlások (M&A) száma is csökken idén az autóbeszállítók piacán. Ez leginkább a kínai vállalatok részéről jellemző, amelyek korábban jelentős felvásárlásokat hajtottak végre a beszállítói piacon, azonban most tapasztalhatóan csökkenő az aktivitás.

Az új trendek miatt egyre nagyobb a nyomás a fejlesztéseken

A beszállítóknak azért is fontos a pénzügyi rugalmasság, hogy ki tudják használni az autóipar főbb trendjeinek előnyeit, mint például a digitalizáció, az új mobilitási üzleti modellek, az önvezető autók és az elektromobilitás. Ezek a trendek egyre erősödő nyomás alá helyezik az egész iparágat, az OEM-ektől a beszállítókig, hiszen céljuk, hogy beruházásokat hajtsanak végre.

Sok projekt esetében azonban nehéz megjósolni, hogy mikor fognak ezek a fejlesztések kifizetődni, ha egyáltalán kifizetődnek. Ugyanakkor az OEM-ek próbálnak komoly megtakarításokat elérni, ami a beszállítókra is kihat.

A beágyazott beszállítók nehézen találják meg az arany középutat: egyrészről nyereségesen kell működtetniük a hagyományos tevékenységüket, másrészről nem hagyhatják figyelmen kívül az iparágban végbemenő jelentős változásokat sem. Ebben az összefüggésben a tőkeerős vállalatok jobb helyzetben vannak, mint a kisebb beszállító cégek.

Minden beszállítónak egyedi stratégiát kell kidolgoznia

A tanulmány szerint nincs olyan általános recept, amellyel ezek a kihívások leküzdhetőek, minden beszállítónak a saját helyzetének megfelelő stratégiai megközelítést kell kidolgoznia. Általánosságban azonban elmondható, hogy sok beszállító cégnek rugalmasabbá kell válnia, hogyha lépést kíván tartani a gyors technológiai fejlődéssel.

Mindenekelőtt agilis struktúrákra és folyamatokra van szükség a szervezetükön belül, sokuknak pedig érdemes lehet újszerű együttműködéseket kialakítani más szereplőkkel is

– tanácsolta Schannen Frigyes.

Az aktív portfoliókezelés szintén fontos. „A beszállító cégeknek el kell dönteniük, hogy tudnak-e piacvezetők lenni vagy maradni azokon a területeken, ahol hosszú távon stagnálás vagy csökkenés várható. Ha igen, akkor támogatniuk kell ezt az üzletágat, a hatékonyságjavításra és a készpénztermelésre összpontosítva. Ha viszont nem, akkor meg kell fontolniuk az üzletág bezárását” – fogalmazta meg véleményét Christof Söndermann, a Lazard szakértője, hozzátéve, hogy az itt termelt pénzt pedig azokon a területeken érdemes befektetni, ahol reális esély van a nyereség növelésére.