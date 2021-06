Több mint 15 éves vita érhet véget Amerika és az EU között

Joe Biden és az Európai Unió vezetői elkötelezhetik magukat a két gazdasági nagyhatalom közötti kereskedelmi viták lezárása mellett a június 15-én kezdődő brüsszeli csúcson – tudta meg a Bloomberg.

A lap által megszerzett határozattervezet szerint a két fél az Airbus és a Boeing kapcsán kirobbant vitában július 11-ig kell a két félnek megoldást találnia, de a fémipart érintő konfliktus is megoldódhat, így

akár 18 milliárd dollár értékű terméken szűnhetnek meg a vámok.

A vita még 2005 májusában indult, amikor is az Egyesült Államok keresetet nyújtott be a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) felé, melyben azzal vádolta az EU-t, hogy tiltott állami támogatást nyújt az Airbus részére. Európa válaszára nem kellett sokáig várni, 24 órán belül megérkezett a WTO-hoz a kereset, mely a Boeing kapcsán vádolta ugyanezzel Amerikát.

A komplex ügyben a WTO 2010 márciusában előbb az EU, szeptemberében pedig az Egyesült Államok részéről is megállapította a jogsértést, ám a pereskedés ekkor még mindig nem ért véget, sőt miután Washington állam minden idők legnagyobb amerikai állami adókedvezményét nyújtotta be a Boeing támogatása céljából a vita ki is szélesedett.

Az Egyesült Államok Donald Trump kormányzata alatt jelentette be 2019 áprilisában, hogy büntetővámokkal kíván fellépni az EU által nyújtott tiltott állami támogatások ügyében.

Ugyanez év októberében a WTO 7,5 milliárd dollár értékű európai termék vámokkal sújtását engedélyezte

Amerika az Airbus mellett olyan termékeket vont be a vámköteles termékek sorába, mint borok, sajtok, vajak vagy épp az ír és skót whiskyk.

Európa 2020 végén kapott zöld utat a WTO-tól, hogy vámokat vessen ki 4 milliárd dollár értékű amerikai exportra

Az EU által kivetett vámok az amerikai repülőgép mellett olyan termékeket céloztak mint traktorok, ketchup, sajtok vagy épp narancslé. A vita némileg csillapodott Trump távozása után, így

mind a két fél felfüggesztette a vámokat március 5-én.

A két gazdasági központ közötti másik vita a Trump által 2018-ban kivetett vámok, melyek nemzetbiztonsági okokra hivatkozva az EU alumínium és acéliparát célozzák. Erre az Unió 2,8 milliárd euró értékű Amerikából érkező importot célzó vámokkal válaszolt.

A megcélzott termékek között olyan márkák is szerepeltek mint a Harley-Davidson motorkerékpár vagy a Levi’s farmer. A tervezet szerint ez utóbbi vitában december 1-ig adnának maguknak határidőt a felek a vitás kérdések megoldására.

Heiko Maas német külügyminiszter szerint ideje túllépni a szerencsétlen, folyamatban lévő vitákon és arról is beszélt kedden, hogy a előrelépés tapasztalható a kérdésekben.

A tervezet szerint az Egyesült Államok és az Európai Unió a csiphiány kapcsán is az együttműködés erősítését célozza.

Ez azonban csak egy része a jövő heti csúcson létrehozandó szélesebb technológiai együttműködésnek, melyre Keresekdelmi és Technológiai Tanács néven egy új platformot is létrehoznak.

„Elkötelezettek vagyunk a félvezetők ellátásának biztonságát az Európai Unióban és Egyesült Államokban növelő együttműködés kiépítésére az ellátási láncok átalakításával”

– olvasható a tervezetben, mely a legerősebb és leghatékonyabb erőforrás felhasználású csipek tervezésének és gyártásának támogatását is említi.

A szövetségesek a csipek területén tapasztalható ázsiai függőség csökkentése érdekében működnek együtt, miközben a félvezetők hiánya más hatalmak, például Kína számára is ezek fejlesztését és gyártását az előtérbe állították.