Több mint tízmilliárdos autóipari beruházás érkezik Salgótarjánba

Magyarországon építi meg 13,3 milliárd forintból az első külföldi gyárát a dél-koreai Bumchun Precision – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, a beruházást bejelentő sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter közölte, hogy

a kormány 2,65 milliárd forinttal támogatja a befektetést, mivel az új üzem az elektromos autók gyártóinak első körös beszállítójaként 200 munkahelyet teremt.

A Salgótarjánban felépülő gyár alumínium akkumulátorcsatlakozókat készít majd – tette hozzá.

A Bumchun Precision Co. Ltd. elnöke a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a vállalat kultúrája a folyamatos fejlesztésen alapul, és Magyarországra is azért jön, hogy csúcstechnikát jelentő alkatrészeket gyártson. Ri Ki Jeon a helyszín megválasztását azzal indokolta, hogy a helyi munkaerő jól képzett, az ipari infrastruktúra fejlett, a földrajzi adottságok pedig kedvező logisztikai feltételeket biztosítanak.

A Doosan rézfólia gyárat épít Tatabányán

A napokban egymást érik a nagyobb dél-koreai beruházások: kedden tették le az alapkövét a Doosan rézfóliagyártó-üzemének. A 31 milliárd forintos ráfordítással a tatabányai ipari parkban megvalósuló beruházást a kormány 4,7 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatással segítette.

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, a kezdetben 181 új munkahelyet teremtő vállalat a teljes kapacitás elérésekor évente 50 tonna rézfóliát gyárt majd. Ez a mennyiség évente 2,2 millió elektromos autó akkumulátorainak előállítására elég.

A miniszter ismertette, hogy rekordokat döntenek a dél-koreai vállalatok befektetései. Az idei év első félévében Dél-Korea volt Magyarország legnagyobb külföldi beruházója, 350 milliárd forintos összeggel.