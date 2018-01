Jól fogynak a mobilon vett autópálya matricák

Jelentős mértékben emelkedett 2017 decemberében a Simple by OTP applikáción keresztül értékesített autópálya matricák száma az OTP Mobil adatai szerint. Az OTP szerint érdemes figyelni, mert január elsejétől fontos változások léptek életbe az autópálya matrica vásárlással kapcsolatban.

Az OTP mobilalkalmazásán keresztül közel 18 000 darab matricát vásároltak az év utolsó hónapjában, ami a teljes 2016-os évben eladott matricamennyiség 37 százaléka. Az autópálya matricák iránti kereslet az új évben sem csökken, csak január elsején több mint 2000 darab matricát vettek az alkalmazás segítségével.

2017-től hosszabbodott az elővásárlási időszak is, így tavaly már december elsejétől elérhetővé váltak a 2018-tól érvényes éves megyei illetve országos vignetták. Ebben az időszakban összesen 17921 matricát értékesítettek a mobil applikáción keresztül, ami több mint harmada a 2016-ban vásárolt éves mennyiségnek – olvasható az OTP Mobil közleményében.

A gépjárművezetők körében az éves megyei matrica bizonyult a legnépszerűbbnek az elővásárlási időszak alatt, ebből a típusból 5032 darab fogyott decemberben. 2018-ra érvényes éves matricából összesen 5779 darabot adtak el az év utolsó hónapjában.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató adatai szerint az elővásárlási időszakban 94 ezer 2018-as úthasználati jogosultságot vásároltak, ami azt jelenti, hogy a tranzakciók 6 százalékát a Simple alkalmazáson keresztül bonyolították az emberek.

A legtöbb matricát, 17 491 darabot személygépkocsira vásárolták, kisteherautóra 251, míg motorkerékpárra 48 darab vignettát értékesítettek a Simple alkalmazáson keresztül.

Könnyebb lesz a matricavásárlás, fontos változások léptek életbe januártól

Az év elejétől pár dolog változik az autópálya matrica vásárlással kapcsolatban. A legfontosabb módosítás, hogy 2018-tól bevezetésre kerül a 60 perces türelmi idő, ami lehetőséget biztosít a gépjárművezetőknek arra, hogy a fizetős útszakaszra történő felhajtás után is megvásárolhassák matricájukat büntetés nélkül.

Ezen kívül január elsejétől a pótdíj befizetésének határideje 60 napra emelkedik és a bírság kifizetésére részletfizetést is lehet kérni. Bővül a családi kedvezmény köre is, a D2-es kategóriába tartozó gépjárművek után igénybe vehető kedvezmény 2018-tól nem csak a négy, hanem a háromgyerekes családok számára is elérhető lesz. Az autósoknak még szűk egy hónapja maradt, hogy beszerezzék az éves országos, vagy megyei autópálya matricákat, ugyanis a 2017-re vásárolt vignetták 2018. január 31-ig érvényesek – hívja fel a figyelmet a közlemény.