Jóváhagyta a WHO a kínai vakcinát

Zöld jelzést kapott a kínai Sinopharm oltóanyaga az Egészségügyi Világszervezettől – írja a dw.com. A WHO állásfoglalása szerint így a kínai vakcinát is alkalmazhatják az oltási programban.

A Sinopharm az első nem nyugati vakcina, amelynek a WHO engedélyezte vészhelyzeti alkalmazását, összességében pedig ez a hatodik koronavírus elleni oltóanyag, amely használatát jóváhagyta a szervezet.

Péntek délután a WHO engedélyében részesült a Sinopharm oltóanyaga, ezzel hatra nőtt a COVAX-programban elérhető vakcinák száma, ami lehetőséget ad az országoknak oltási programjuk felgyorsítására

– mondta Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO vezérigazgatója. (A COVAX a WHO azon kezdeményezése, amelynek célja, hogy az országok egyenlő arányban férjenek hozzá Covid-19 vakcinához, vagyis hogy a szegényebb országokba is jusson oltóanyag.)

A Sinopharm a mai napig adós az oltóanyag tesztelési és hatékonysági adataival. Mindössze azt tett nyilvánosság, hogy a két adag vakcina beadása mennyire hatásos a koronavírus-fertőzés ellen.

A Sinopharm-vakcinát már több százmillió embernek beadták az utóbbi hetekben Kínában és a világ más részein.

A WHO stratégiai szakérő csoport, a SAGE aggodalmát fejezte ki a héten a Sinopharm vakcina adatai miatt, amely szerint néhány betegnél súlyos mellékhatások léptek fel. A SAGE hozzátette: bíznak benne, hogy a vakcina hatásos a koronavírus-fertőzés megelőzésében.

Egy másik kínai vakcináról is dönthetnek

A WHO jövőhéten egy másik kínai oltóanyagról, a Sinovacról is döntést hozhat.

Kína eddig 65 millió adag Sinopharm-, és több mint 200 millió Sinovac-vakcinát osztott szét olyan rászoruló országok között – főként Afrikában, Latin-Amerikában és Ázsiában – amelyek számára nehézséget okoz nyugati oltóanyag beszerzése.