Súlyos árat fizethetnek a nők, akik a karriert választják

Magyarországon egyértelműen a férfiak uralják a felsővezetői pozíciókat, csupán hosszas gondolkodás után ugrik be egy-egy olyan cég, ahol egy nő irányít. A témával nemrég az Eurostat is foglalkozott, igaz, az Európai Unió statisztikai hivatala azt vizsgálta, hogy tavaly a legnagyobb nemzetközi tőzsdén jegyzett társaságok vezetőségében mekkora arányt képviselnek a nők. Az eredmény Magyarországra nézve szomorú képet festett, hazánkban ugyanis a tavalyi évben ez az arány csupán 14,9 százalék volt. Szemben mondjuk Izlanddal, ahol ugyanez majdnem 50 százalékot tett ki, vagy az EU átlaggal, ami 26,7 százalékot jelentett.

Az adatok alapján tehát elmondható hogy a magyar nők szinte alig rúgnak labdába férfi társaikhoz képest. Ráadásul sokan azt gondolják, hogy ez jól van így, révén a nők úgysem tudnak egy bizonyos szintnél tovább fejlődni, így nem is lehetnek képesek egy vállalatot vezetni. Jobb nekik tehát, ha az alsóbb pozíciókban maradnak.

„Alapvetően rendkívül alacsony a nők aránya a felsővezetésben, szintén az Eurostat adatai szerint, a cégvezetés területén csupán 6,3 százalék a nők aránya” – mondta el a VG.hu megkeresésére Ficza János, a Workania.hu állásportál szóvivője. A szakembertől többek között arról érdeklődtünk,

Kérdéseinkre válaszolva a szóvivő arról tájékoztatott, hogy csak nehezen találni olyan ágazatot, ahol a nők „uralkodhatnak”. Ilyennek mondható például az oktatás, az iskolák igazgatói pozícióiban ugyanis jellemzően nők ülnek. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által kiadott, a 2016/2017-es tanévre vonatkozó adatok is bizonyítják. Ebből kiderült, hogy ebben a tanévben mindössze százhúsz férfi és 31 342 nő dolgozott a magyarországi óvodákban, vagyis a férfi pedagógusok aránya az egy százalékot sem éri el ezen a területen.

Hogy a legtöbb ágazatban a vezető pozíciókba nő szinte alig jut el, annak Ficza János szerint egyetlen fontos oka van:

karrierjüket jellemzően megtöri a gyermekvállalás és a gyes, ezzel hosszabb-rövidebb időre kiesnek a munkaerőpiacról.

„Ezzel szemben a férfiak a társadalmi elvárásoknak is megfelelően sokszor előnyben részesítik a karriert a magánélethez képest” – fűzte hozzá.

A szakember által felvetett probléma tavaly ősszel a kormánynál is lecsapódott.

A nőknek kétszer annyit kell dolgozniuk

Női vezetőként nem könnyű feladat helytállni, hiszen a munka után jön a következő műszak, a család, a gyerekek – gondolhatnánk. Ugyanakkor egy interjúban pontosan erre cáfolt rá Heal Edina, a Google Magyarország korábbi vezetője, aki szerint a férfi vezetőknek is ugyanaz a feladatuk mint a nőknek, hiszen nekik is van családjuk. A női vezetőkkel kapcsolatban viszont még mindig szkeptikusak és előítéletesek az emberek, emiatt nagyobb teljesítményt is várnak el tőlük. Ebből adódóan egy női vezetőnek kétszer annyit kell letennie az asztalra, hogy sikert érhessen el, mint egy férfinak.