Megállapodott az Egyesült Államok a katari légitársasággal

Megállapodott Katar és az Egyesült Államok arról, hogy a Qatar Airways állami légitársaság a jövőben transzparensen gazdálkodik és nem közlekedtet járatokat az úgynevezett ötödik szabadságjog alatt az Egyesült Államokba.

A Bloomberg hírügynökség jelentése szerint a Qatar Airways nagyobb átláthatóságot biztosít, nemzetközileg is elismert könyvelési technikákat vezet be és minden évben közzé fogja tenni auditált pénzügyi eredményeit. Emellett a megállapodás része az is, hogy a Qatar Airways az állami cégek és a légitársaság közti együttműködést szigorúan piaci alapokra helyezi.

Emellett a Qatar Airways kifejezte, hogy nem áll szándékában az ötödik szabadságjog alapján új járatokat indítani az Egyesült Államokba. Az ötödik szabadságjog azt jelenti, hogy a saját országból induló járatok egy közbenső megállót beiktatva repülnek, és a légitársaság mindkét szakaszra rendelkezik jegyértékesítési joggal.

A megállapodást a hírügynökség szerint Rex Tillerson amerikai külügyminiszter napokon belül bejelenti.

Az amerikai légitársaságok győzelemként értékelik a Qatar Airways bejelentését. Peter Carter, a Delta Air Lines vezérigazgatója szerint ezzel

megteremtődött a feltétele annak, hogy az öböl menti légitársaság is ugyanolyan játékszabályok szerint játsszon, mint az Egyesült Államok légitársaságai.

Az öböl menti légitársaságok (Emirates, Qatar Airways, Etihad) és a három nagy amerikai légitársaság (American Airlines, Delta, United) között évek óta húzódik egy vita, amelyben a felek kölcsönösen azzal vádolták meg egymást, hogy tiltott állami támogatást kapnak és ezzel torzítják a versenyt. Amerikai becslések szerint az öböl menti cégek tíz év alatt mintegy 23 milliárd dollár szubvenciót kaptak tulajdonosuktól, az államtól.