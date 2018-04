Kedvező változások a Budapest-Esztergom vasútvonalon

A pályafelújításnak és villamosításnak köszönhetően április 9-től elektromos FLIRT-szerelvények közlekednek a Budapest–Esztergom vonal teljes szakaszán a dízel motorvonatok helyett. Az első nap tapasztalatai kedvezőek, az utasok örülnek a modern járműveknek. A jelenlegi menetrend várhatóan május 20-ig marad érvényben, akkortól viszont 62 perc alatt el lehet jutni Budapestről Esztergomba a gyorsított vonatokkal – írja közleményében a MÁV.

A Budapest–Esztergom vonalon nagyrészt befejeződött a pályafelújítás és a villamosítás, ez tette lehetővé, hogy hétfőtől már a teljes vonalon villamos motorvonatok közlekedhetnek.

Április 9-től ugyan a menetrend és a menetidő még nem változik az esztergomi vonalon, de az eddigi dízelüzemű Siemens Desiro motorvonatok többsége helyett az utasok már Stadler FLIRT motorvonatokkal utazhatnak. Csak két kora reggeli – a Nyugati pályaudvarról 4:20-kor és az Esztergomból 5:59-kor induló – vonat marad továbbra is Desiro-szerelvény.

Az esztergomi vonalon eddig közlekedő Desirók jelentős része hétfőtől átkerült a Budapest–Lajosmizse vasútvonalra, kiváltva a mozdonyok által vontatott hagyományos kocsikból álló szerelvényeket. A dízel motorvonatok kisebbik hányada pedig a Budapest–Székesfehérvár–Tapolca vasútvonalon szállít utasokat április 13-tól.

Ez mindkét vonal esetén a szolgáltatási színvonal emelkedését eredményezi.

Az esztergomi vonalon utazók is jelentős színvonaljavulást tapasztalhatnak, ugyanis a FLIRT motorvonatok akadálymentesítettek, 211 ülőhellyel rendelkeznek, a kor követelményeinek megfelelően korszerű utastájékoztató-rendszerrel, légkondicionált, tágas, kerekes székek és kerékpárok szállítására is alkalmas utasterekkel, mozgáskorlátozottak által is könnyedén használható mosdóval, WIFI-vel, mobiltelefonok és laptopok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal rendelkeznek. Az is előnyt jelent, hogy

az olcsóbb villamos áramnak és a fékezési energia visszatáplálásának köszönhetően éves szinten mintegy 260 milliót forinttal csökken a vasúttársaság energiafelhasználása az esztergomi vonalon, a Desiro motorvonatokra számított gázolajkiadáshoz viszonyítva.

Májustól tovább csökken a menetidő

A tervek szerint a Budapest–Esztergom vonalon, május 20-tól a villamos üzemű FLIRT motorvonatok jobb menetdinamikáját kihasználó zónázó menetrendet vezet be a MÁV-START:

a gyorsított személyvonatok esetében 1 óra 2 percre csökken a menetidő, amely a felújítás előtt 1 óra 28 perc volt a Nyugati pályaudvar és Esztergom közötti távon.

Munkanapokon az óránkénti két gyorsított vonatpár 30 percenként fog közlekedni – eltérő megállási rendel – Budapest-Nyugati–Esztergom között. Szintén munkanapokon Angyalföld–Piliscsaba állomások között minden állomáson és megállóhelyen megállva óránként egy vonatpár közlekedik, Piliscsabáig 38 perc alatt lehet majd eljutni.

A Budapestről 6:51-től 20:51-ig közlekedő gyorsított vonatoktól a piliscsabai személyvonatokra csatlakozást biztosít a vasúttársaság Angyalföldön, minden órában – 6 perces átszállási idővel. Csúcsidőn kívül pedig minden állomáson és megállóhelyen megálló vonatok közlekednek majd Budapest-Nyugati és Esztergom között.