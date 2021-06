Kerékpárút-hálózat épül a tokaji borvidéken

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF Zrt.) beruházásában tovább épül Tokaj kerékpáros hálózata. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék több települését is érintő útvonal összesen mintegy 19 km hosszú lesz, ahhoz pedig, hogy ez létrejöhessen, az első ütemben jelenleg egy 6,7 kilométeres szakasszal bővítik a részben elkészült hálózatot – írja a NIF Zrt. közleményében.

A kerékpáros kör első ütemének kiépítésével a Kopasz-hegy körüli kerékpárút összekapcsolódik majd a Nyíregyházára vezető közel 30 kilométeres szakasszal, így egyirányban 49 kilométernyi egybefüggő útvonal áll majd a kerékpárral túrázók rendelkezésére.

Az útvonal a Tokaj belterületén jelenleg is meglévő kerékpárút városi szakaszának, a Mosolygó József utcai gyalogátkelőig történő kapacitásbővítésével kezdődik. Innen egy 3×1 sávos kerékpárúttal folytatódik, amely 400 méteren keresztül 4,35 m szélességet biztosít a kerékpárosok számára, így akár nagyobb csoportok is komfortosan közlekedhetnek. Ezt a szélességet olyan helyeken lehet kiépíteni, ahol a területi adottságok erre lehetőséget adnak. Kevesebb a rendelkezésre álló hely, azonban a Kopasz-hegy és a Bodrog folyó közötti szűk területen is 3 méter széles kerékpárút épül.

Tokajon a Tokaji-Tisza-hídtól a Fesztiválkatlanig tart az új kerékpáros útvonal.

A Fesztiválkatlan és a Lebuj Étterem közötti szakasz egy külön projekt keretén belül, TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) forrásból valósul meg Tokaj Város Önkormányzat beruházásában.

A kerékpáros útvonal különálló kerékpárúton a Lebujtól folytatódik 3,5 méter szélességben a Bodrog árterében közel 1,5 km-en keresztül a bodrogkeresztúri Petőfi utcáig. A Lebuj Étterem közelében egy kerékpáros pihenőt is kialakítanak. Az útvonal a 3316. jelű alacsony forgalmú közúton folytatódik, itt 3,4 km hosszban táblázással hívják fel a gépjárművel közlekedők figyelmét a kerékpározókra.

Az elektromos kerékpárok térhódításának elősegítésére a beruházás keretében a rakamazi Teknősbékaház melletti töltőállomáson kívül további 2 db elektromos kerékpártöltő állomást alakítanak ki a kerékpáros pihenők és fontosabb megállóhelyek környezetében, így a tarcali Áldó-Krisztus szoborhoz vezető úton és a bodrogkeresztúri Lebuj Étteremnél.

A kerékpáros útvonal kivitelezése 2021 júniusában lőszermentesítési, területelőkészítési és humuszleszedési munkákkal indul Tokaj, Tarcal és Bodrogkeresztúr közigazgatási területén. Látványosabb munkavégzés júliusban, a töltés szélesítési és szádfalazási munka lesz Tokajban, az Erzsébet királyné hídon jelenleg is üzemelő lámpás forgalomkorlátozás kibővítésével.

A fejlesztéshez szorosan kapcsolódik az Erzsébet királyné Tisza-híd felújítása, amelynek során jelenleg a fél körforgalmat újítják fel. A munkavégzés folyamatos félpályás forgalomkorlátozással zajlik a forgalom biztosítása érdekében előreláthatólag 2021 decemberéig.