A barkácspiacon is éles a bérverseny

A szakszervezet jelenléte négyszázalékos pluszemelést hozott az OBI eredeti ajánlatához képest, így minden bizonnyal két számjegyű mértékben nőnek a bérek. A piacvezető barkácsláncnál tető alá hozott megállapodás a rivális Praktikerre is nyomást helyez.

Lezárult a november 5-én kezdődött bértárgyalási folyamat az OBI vezetése és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) között – tájékoztatta a Világgazdaságot Karsai Zoltán, a KASZ elnöke. Kifejtette, hogy a mindkét fél számára elfogadható megállapodásig hosszú és rögös út vezetett, de a felek az egyeztetés folyamán kölcsönösen nyitottak voltak meghallgatni egymás érvelését. Karsai kiemelte, hogy mindkét fél őszintén és nyíltan kommunikált a tárgyalások során.

Szakszervezeti oldalról öröm olyan munkáltatóval tárgyalni, aki nemcsak hallja, de érti is a munkavállalók hangját. Összességében elmondható, hogy jó megállapodást sikerült kötnünk, amellyel véleményünk szerint valamennyi áruházi munkavállaló elégedett lesz

– tette hozzá a KASZ első embere.

Az eredeti vállalati ajánlathoz képest végül 4 százalékkal magasabb emelésben sikerült megállapodniuk a feleknek, és az már most biztosan kijelenthető, hogy az OBI munkavállalóinak minimális béremelése több ezer forinttal meghaladja majd a szakmai bérminimum 2020-ra várható nominális emelkedését. Karsai Zoltán szerint ez a megállapítás akkor is igaz lesz, ha megvalósul a szakszervezeti szándék, és a szakmai bérminimum a hatályos 15 600 helyett 19 500 forinttal emelkedik jövőre. Bár a KASZ elnöke erről nem számolt be,

a Világgazdaság információi szerint a megállapodás két számjegyű növekedést eredményez a bérekben, így elképzelhető, hogy a mérték az eredeti 6 helyett 10 százalékra kúszott fel az egyeztetések során.

Az OBI – és a KASZ – vélhetően azért nem közölt konkrétumokat, mert a nagy rivális Praktikernél még csak ezután kezdődnek a bértárgyalások, márpedig a két lánc között különösen éles a verseny a dolgozókért. A mintegy 175 milliárd forintos hazai barkácspiac meglehetősen koncentrált, és a szegmens növekedését éppen az OBI és a Praktiker rivalizálása határozza meg, ketten együtt a teljes értékesítés több mint 80 százalékáért felelnek.

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja