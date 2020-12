A biztonság áll a fókuszban az áruházláncoknál

Az ünnepi forgalomról és a legkeresettebb termékekről készítettünk körképet az áruházláncok beszámolói alapján, és néhány praktikus tanáccsal is szolgálunk a karácsony előtti nagybevásárlás megkönnyítéséhez.

Auchan

„Áruházaink minden évben fel vannak készülve a megnövekedett év végi forgalomra. Idén annyiban más a helyzet, hogy a járvány miatt nagyon oda kell figyelni a biztonságos vásárlásra” – számolt be az Auchan a VG.hu megkeresésére.

Tájékoztatásuk szerint számos óvintézkedést vezettek be, a higiénés szabályokat szigorúan betartják, munkatársaik védőfelszerelést viselnek, rendszeres az áruházi fertőtlenítés, illetve a távolság tartására is folyamatosan figyelmeztetik a vásárlókat.

„Ezenkívül országossá tettük az online áruházunkat, hogy megkönnyítsük a vásárlást a járványhelyzetben, igény esetén pedig teljesen érintésmentesen is házhoz visszük a rendelést, a vevőnek még a futárral sem kell találkoznia” – részletezték az új intézkedések sorát.

Ugyanakkor felhívják a vásárlók figyelmét arra is, hogy a rövidebb nyitvatartás miatt tervezzenek előre és amennyiben lehetséges, egyedül látogassanak el az áruházakba.

A karácsonyi slágertermékek: a műfenyők, díszek, és világítás mellett idén igen népszerűek a családilag játszható játékok, az otthoni munkavégzést, tanulást segítő eszközök, például a laptop is, ami valószínűleg a kialakult helyzetnek köszönhető.

Az italoknál minden évben nagy népszerűségnek örvendenek a karácsonyi ajándéknak szánt díszdobozos kiszerelések, az ünnepekhez közeledve pedig – különösen a szenteste előtti 3-4 napban – nagyon erős az érdeklődés a halak iránt. Az Auchanban több mint tízféle hazai halfajtával, 11 édesvízi és 19 tengeri hallal készülnek az ünnepi szezonban.

„Azt tapasztaljuk, hogy sokan az áruházakba látogatás helyett inkább a biztonságosabb online vásárlást választják. Az Auchan online kiszállítása már országosan működik és közel 21 ezer termék közül válogathatnak az érdeklődők, beleértve a karácsonyi dekorációkat, termékeket is” – osztották meg az ünnepi keresletről és az online forgalom előtérbe kerüléséről.

Úgy gondoljuk, hogy a járványveszély miatt minden eddiginél fontosabb, hogy a lehető legtudatosabban vágjunk neki az ünnepi bevásárlásnak, ezért többek között mi azt javasoljuk, hogy mindenki egy előre összeírt listával induljon útnak

– adták tanácsul a vásárlás megkönnyítésére.

Hangsúlyozták: náluk mindent egy helyen be tudnak szerezni a vásárlók, az élelmiszerektől kezdve a karácsonyi dekorációig, így nem kell több üzletbe ellátogatniuk. „Fontos, hogy vásárlás közben is figyeljünk egymásra a járványügyi szabályok betartásával. Továbbá előre nézzük meg az ünnepi nyitvatartást is, hiszen az Auchan például december 24-én már délben zár, azért hogy a munkatársaink is időben hazaérhessenek” – közölték a közérdekű információt.

Aldi

A vállalat a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is idejében felkészült a karácsonyi forgalomra, így mind a szükséges magasabb számú logisztikai és áruházi személyzet, mind pedig a termékválaszték és mennyiség rendelkezésre áll az ünnepi időszakra – tájékoztatott az Aldi.

Az ünnepek előtt újdonságokkal, különféle akciókkal és displayekkel készülnek a vásárlók számára.

Ebben az időszakban kiemelt blokkban rendezve kínálnak a sütéshez szükséges termékeket, ezzel is megkönnyítve a szezonális desszertek, sütemények hozzávalóinak összeválogatását, beszerzését.

A szezonális kínálat egy része már szeptember közepe óta elérhető az üzletekben elhelyezett külön részlegen, ahol a karácsonyi finomságok találhatók, amelyben azóta többek közt puszedlik, csokoládék, szaloncukrok, stollen-kalácsok, marcipános édességek is kaphatók.

Idén karácsonykor újdonság az országosan, a készlet erejéig elérhető ünnepi, illetve hagyományos télimintás textíliák kínálata. A felnőtt és gyermek vásárlók részére ajánlott ruhadarabok között pulóverek is találhatók.

Az áruházlánc tapasztalatai szerint az év vége jelentősen befolyásolja az egyéb non-food termékek forgalmát is.

Elsősorban a játékok terén élénkül meg a kereslet, emellett komolyan növekszik az igény az ajándékcsomagok, az elektronikai termékek – például kávéfőző, különböző hangszerek, távirányítós játékok – iránt is.

Az ünnepi asztal fontossága évről-évre felértékelődik, így ennek tartozékai – étkészletek, poharak, asztalterítők – szintén egyre népszerűbbek a kínálatban, akárcsak az egész lakást hangulatosabbá tevő dekorációs termékek, mint a LED fényfüzérek vagy az adventi kalendáriumok.

Az ünnepekre az Aldi karácsonyi játékkatalógussal is készült, valamint már novembertől elérhető Gourmet katalógusa is, amelyből a prémium termékekről tájékozódhatnak a fogyasztók. Ezen kívül az Ízvilág receptgyűjteménnyel kívánják megkönnyíteni a vásárlóknak az ünnepekre való felkészülést, a tökéletes alapanyagok, termékek kiválasztását. A katalógusok az üzletekben nyomtatott formában, illetve online is elérhetők.

Az Aldi tapasztalatai szerint a járvány első hulláma megváltoztatta a vásárlási szokásokat, a vásárlók ritkábban keresték fel az üzleteket, viszont többet költöttek, hiszen sokan mások számára is elvégezték az élelmiszerek és non-food termékek beszerzését, így a tranzakciószám csökkent, a kosárérték pedig nőtt. Ez a tendencia a járványügyi helyzet második hullámában is tapasztalható, az ünnepektől függetlenül igyekeznek a vásárlók ritkábban, de nagyobb értékben vásárolni – közölték az adatokat a VG.hu kérdésére.

A vállalat a koronavírus-járvány mellett is az elmúlt években tapasztalt forgalomra számít, és arra készül, hogy a vevők a szokott módokon fogják beszerezni az ünnepi fogásokhoz, süteményekhez elengedhetetlen minőségi alapanyagokat, ajándékokat, dekorációs termékeket

– fogalmaztak az idei szezon várható eredményeiről.

Az ünnepi időszakból fakadóan és a járványügyi intézkedések miatt feltételezhetően még többen fognak otthonaikban főzni, sütni, ez valószínűleg tovább fogja növelni számos termék forgalmát, erre az áruházlánc tudatosan készül.

Továbbra is szükségtelennek tartják a lakosság részéről a felhalmozó vásárlásokat, mivel minden termékből folyamatos az ellátás.

Az Aldi a pandémiás időszakban kiemelt figyelmet fordít vásárlói és munkatársai egészségének védelmére.

Az áruház a koronavírus tavaszi első hulláma során az országos élelmiszerláncok közül elsőként szerelt fel plexi védőfalat kasszáinál.

Tájékoztató táblákat és padlómatricákat raktak a vásárlók közötti biztonságos távolságtartás megkönnyítése érdekében, kézfertőtlenítőket helyeztek el az üzletek bejáratainál, a látványpékségeknél pedig fém fogóeszközzel és kihelyezett kesztyűkkel segítették elő a termékek higiénikusabb vásárlását.

Ezeket az intézkedéseket az Aldi jelenleg és a jövőben is fenntartja, szükség esetén pedig további lépéseket vezet majd be.

December 24-én és 31-én a rövidített nyitvatartás miatt megnövekedhet az üzletek látogatottsága, a zsúfoltság elkerülése érdekében az Aldi azt kéri minden vásárlójától, hogy gondosan, előre tervezze meg a bevásárlást.

Spar

A koronavírus világjárvány a Spar-csoport számára is feszített munkatempót követel az ünnepi időszakban, amely jelentős terhet ró a munkatársainkra. Ennek ellenére üzletláncunk a karácsonyi időszakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy vásárlóit az üzletekben és az online shopon keresztül is a megszokott minőségben szolgálja ki

– juttatta el közleményében a Spar.

A karácsony slágerédessége a szaloncukor és a bejgli, ezekből az elmúlt évekhez hasonlóan több száz tonna kerül majd az üzletekbe.

A Spar bicskei Regnum húsüzeme is kiemelt választékkal készül: virslifélékből ezekben a hetekben több mint 500 tonnát szállít országszerte a vállalat az üzlethálózatába. Az üzem minőségi húskészítményei között újdonságot jelent a csomagolt, hámozott cheddarsajtos frankfurti virsli.

Az ünnepekre készülők széles választékban találják meg az édesvízi és tengeri halakat, egyebek mellett pontyot, szürkeharcsát, pisztrángot, afrikai harcsát, lazacot, valamint lazacpisztrángot. Magyar beszállítóktól érkeznek az áruházakba a saját márkás, illetve a Tanyasi csirke termékek mellett a Master Good GMO-mentes csirke termékei is. Ezek mellett hazai beszállítóktól érkeznek a friss víziszárnyas termékek, valamint többségében a friss pulyka termékek is.

Bővül a Spar enjoy. convenience üzem széles majonézes saláta kínálata is: újdonságként tészta- bulgur- és lilakáposzta saláta kerül az üzletek pultjaiba.

Jelentősen emelkedett az elmúlt hetekben a Spar online shop forgalma is.

A legkelendőbb termékek a sütési alapanyagok, az ásványvíz, a tej, a sörök és az üdítőitalok voltak.

Az idei évben összesen 29 teherautó 60 sofőrrel szállítja a termékeket Budapesten és a főváros környéki településeken.

Bár az idei fogyasztás adatait később lehet összesíteni, a tavalyiról megtudtuk: az adventi időszakban a teljes éves forgalom átlagosan 12 százaléka bonyolódott 2019-ben. Ekkor 20-25 százalékkal nőtt a vásárlói kosárérték az esztendő többi hónapjához képest, az átlagos vásárlószám pedig 3 százalékkal emelkedett meg.

A vásárlók kevesebbszer jönnek vásárolni, valamint az akciós, illetve az alacsonyabb árkategóriájú árucikkek népszerűsége rendkívüli mértékben megnőtt – tapasztalják.

Idén is arra számítanak, hogy a karácsony előtti utolsó napok népszerűek lesznek a vásárlók körében.

Az eddigi évek tendenciája azt mutatja számunkra, hogy sokan későre halogatják a karácsonyi nagybevásárlást. Idén minden eszközzel megpróbáljuk felhívni a vásárlók figyelmét arra, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra bevásárlásaikat, hogy ezzel is csökkentsük a kontaktusszámot és el lehessen kerülni a tumultust

– fogalmazták meg javaslataikat a VG.hu érdeklődésére.

A Spar is megkülönböztetett figyelmet fordít vásárlói kényelmére és biztonságára, és minden elvárható intézkedést megtesz a jövőben is. Megnövelték a fertőtlenítő- és tisztítószer rendelések mennyiségét, továbbra is rendkívül alapos a takarítás. Kézfertőtlenítő adagolókat helyeztek ki az áruházak bejáratainál, hogy az üzletbe belépők fertőtleníthessék kezüket a vásárlás megkezdése előtt.

Ingyen maszkot biztosítanak a vásárlók részére, amennyiben nincs náluk.

Az áruházban dolgozókat kiemelten védik, a központi munkatársak számára, ahol ez megoldható volt, biztosították az otthoni munkavégzés lehetőségét, a büfékben pedig elkülönítették a műszakokat.

A Spar is alkalmazkodik a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzethez és azért, hogy a vállalat munkatársai is időben hazaérjenek, az üzletek december 24-én 12 órakor bezárnak, az év utolsó napján, december 31-én pedig 14, illetve 16 óráig várják a vásárlókat.

Tesco

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy karácsonyhoz közeledve fokozatosan és folyamatosan nő a forgalom az áruházakban. Jellemző, hogy az ünnep előtti utolsó héten vásárolnak a legtöbben. A Tesco számos óvintézkedést hozott annak érdekében, hogy vásárlóit és munkatársait a legnagyobb biztonságban tudja, de ők is arra kérnek mindenkit, hogy saját és szeretteinek védelmében ne hagyják az utolsó pillanatra a bevásárlást.

A tömeg elkerülése érdekében az áruházlánc azt tanácsolja vásárlóinak, hogy tervezzék meg előre az ünnepi bevásárlást, igyekezzenek olyan üzletet választani, ahol egy helyen egyszerre beszerezhetnek mindent, lehetőség szerint egyedül jöjjenek vásárolni, illetve aki megteheti, válassza a csúcsidőszakon kívüli idősávokat, vagy vegye igénybe az online bevásárlási és házhoz szállítási szolgáltatásokat is – hívta fel a figyelmet a VG.hu-nak küldött válaszában a Tesco sajtóosztálya.

Az áruházakban folyamatosan monitorozzák a kasszákat, és azonnal új terminált nyitnak, ha hosszabb sor alakulna ki, hogy minél kevesebben álljanak egyszerre sorban és a vásárlók minél hamarabb befejezhessék a vásárlást.

A Tesco biztonságos vásárlás érdekében hozott intézkedései közül kiemelendő: hangosbemondón keresztül is tájékoztatják a vásárlókat és felhívják a figyelmet a közérdekű szabályokra, a bevásárlókocsikat és kosarakat naponta többször tisztítják, úgyszintén az ajtókilincseket és a mosdókat is.

Az áruházlánc lehetőséget biztosít a vásárlóknak arra, hogy a termékeket saját bevásárlószatyrukba/kosarukba tegyék.

A dolgozók egészségének megőrzésére is fokozottan figyelnek, rugalmasabbak kezelik a szünetet, reggelit és vitaminokat biztosítanak számukra.

Az ünnep előtt készített vásárlói felméréseink szerint a magyar vásárlók az ünnepi készülődésen nem terveznek idén sem változtatni, inkább az ünnepi programok esetében fogalmaztak meg óvatosságot.

– osztották meg a kutatás konklúzióját.

Az áruházlánc idén is a megszokott, széles ünnepi kínálattal készült a szezonra.