A grillszezon forgalmán is érződött a kerti sütögetés nyújtotta szabadságérzet

A grilltermékek piaca több mint tízmilliárd forintosra nőtt, és ebben még csak a tematikus élelmiszerek forgalma szerepel. Az áruházláncok a tavalyi növekedés után kibővített választékkal készülnek az idei szezonra.

Csaknem 10,5 milliárd forintot költött a lakosság a grillszezon elmaradhatatlan kellékeire, grillkolbászra, -sajtra és fűszerkeverékekre a tavaly februártól idén januárig tartó egy évben – derült ki a Világgazdaság körképéből. A NielsenIQ kiskereskedelmi indexe szerint

grillkolbászra csaknem 4,5 milliárdot szántak a vizsgált időszakban a fogyasztók, ami éves alapon volumenben 8, értékben 37 százalékos növekedés.

Ez a jókora dráguláson túl azt jelenti, hogy egy esztendő leforgása alatt kétezer tonnányi fogyott a kategóriából a boltokban. A grillsajt piaca mintegy 2 milliárd forintos forgalmat generál, és ennél a termékkörnél jóval kisebb a különbség a mennyiség és a bevétel felfutása között: az előbbi 16, az utóbbi 21 százalékkal szárnyalta túl az egy évvel korábbi szintet. A piackutató adatai szerint fűszerkeverékekre majdnem 4 milliárd forintot költöttünk tavaly február és idén január között, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A mintegy 600 tonna fűszermennyiség pedig 4 százalékos emelkedésről tanúskodik. Mindebből arra lehet következtetni, hogy

a tömegesen elrendelt távmunka és a vendéglátóipar leállása is hajtotta a forgalmat.

Ami a grillszezonhoz kapcsolódó termékkategóriák bolttípus szerinti eladását illeti, mindhárom esetben meghatározó a szupermarketekre és a diszkontokra egyaránt jellemző, 400 és 2500 négyzetméter közötti méret. A grillkolbász kasszájából 57 százalékkal részesedik ez a csatorna, a grillsajtforgalom fele jut rá, a fűszereknél viszont csak 35 százalékos a súlya. A 2500 négyzetméteresnél nagyobb áruházak, a hipermarketek szerepe is meghatározó, a grillkolbászok bő harmadát innen szerzik be a fogyasztók, de a grillsajtoknak is több mint a kétötödét, miközben a fűszerkeverékek terén ugyancsak 30 százalék feletti a részesedésük. Az utóbbi kategóriában a legkisebb, 200 négyzetméteresnél kisebb kisboltok is labdába rúgnak, övék a bevétel csaknem negyede. A fűszerkeverékeknél majdnem 90 százalék a gyártói márkák súlya, míg a grillkolbász esetében döntetlenre végeztek a saját márkás termékekkel. A grillsajtoknál a gyártói és a kereskedelmi márkák kétharmad-egyharmad arányban részesülnek a forintban mért piacból.

A SPAR évről évre bőséges és minőségi húsalapanyag- és eszközkészlettel segíti a professzionális és a házi grillséfeket. A fél sertések száz százalékban magyar gazdáktól érkeznek, az azokból előállított itthoni áruk az üzletlánc teljes sertésszortimentjét lefedik – hangsúlyozta a Világgazdaságnak Maczelka Márk, a társaság kommunikációs vezetője. Úgy látja, a vevők választásában a húsok frissessége és minősége játssza a döntő szerepet. Másrészt fontosnak tekintik az ár-érték arányt és az adott hús származási helyét. A grilltermékek, közöttük a húsáruk forgalma a SPAR-nál tavaly csaknem megduplázódott a 2019‑es szezonhoz képest. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy

az átmeneti zárások és kijárási korlátozások miatt sokaknak a kerti grillezés nyújtotta a szabadságérzetet.

A vállalat online csatornája tavaly majd százötvenféle grilltermékkel várta a vásárlókat, köztük a népszerű SPAR BBQ termékcsalád tagjaival. Az idén még nagyobb teret kap a webshopos értékesítés: azért, hogy a vásárlók minél gyorsabban és egyszerűbben megtalálják a keresett terméket, külön azonosítóval jelölik a grillkategóriát. A hálózatot a bicskei mellett tavaly november óta a perbáli üzem is ellátja. A bicskei egység tavaly – a többi közt 1,34 millió kilogramm bontott marhahúst és 12,5 millió kilogramm bontott sertéshúst feldolgozva – 45,7 milliárd forint nettó árbevételt könyvelhetett el, ezenkívül védjegyhasználati jogot is szerzett egyes saját márkás hústermékekre.

Az állandó választékon felül csaknem százféle termékkel készül a grillszezonra a Tesco – közölték a Világgazdasággal. A legnagyobb termékszámbővülés a sajt kategóriájában tapasztalható: az idén 35 százalékkal szélesebb grillsajtkínálattal várják a vásárlókat. Mindenképpen a slágertermékek közé sorolható a Tesco szerint a marinádozott tarja és a grillkolbász, de a saját márkás steakek választéka is kiemelkedő.

Hamburgert akár 97 százalékos hústartalommal is kínálnak, de a hazai csirkéből készült grillkolbász iránt is nagy lehet a kereslet.

A pékáruk terén elsősorban a hamburgerzsemle, a hot dog kifli és a tortilla esetében várható forgalomnövekedés. Az áruházlánc a vegánok számára többféle tofuval készül, de a grillzöldségek és pácok választékát is megújította. Az időjárás minden évben kulcskérdés, tavaly annak ellenére is jelentős bővülést tapasztaltak, hogy a szezon első két hónapja nem kedvezett a grillezésnek. Tavaly grillhúsokból 46 százalékkal, grillkészítményekből 40 százalékkal, grillsajtból pedig 70 százalékkal adtak el többet, mint 2019-ben.

Az Auchan idei grillválasztékában 85 különböző húskészítmény és hetvenféle hús jelenik meg, teret adva a klasszikus csirke- és sertéshústermékek mellett a pulykának, a kacsának, a báránynak és a marhának is. A társaság hetvenféle grillsajtot, csaknem ötvenféle, kifejezetten a grillezéshez ajánlott pékárut kínál, de a szószok, olajok és fűszerek területén is több mint 270 termékkel készül erre az időszakra. Előreláthatólag a szószoknál és a speciális fűszerkeverékeknél várható a legnagyobb kiugrás, de számításuk szerint

slágertermékké válhat az Angus marhából készült hamburgerhús, a báránygírosz, a grillen süthető baguette és hamburgerpuffancs is.

Az Auchan a tavalyi után az idén is két számjegyű növekedést vár a grilltermékek értékesítésétől.

Lapunk érdeklődésére az Aldi arról számolt be, hogy tematikus kínálata szeptember végéig lesz elérhető. A jó ár-érték arányú grilltermékek közül a legkedveltebbek közé tartoznak a különféle marinált csirkemellfilék és a csirkegrilltálak, a minivirslik, továbbá a fűszeres grillkolbászok és a hamburgerhúsok. Ugyancsak kedveltek a marinált sertéshúsok, a marhasteakek és a grillerek. Az Aldi idei újdonságai közé tartozik a háromféle ízben kapható ínyenc grillkolbász, a magyaros és fokhagymás-zöldfűszeres grillsaslik és a húsok mellé, salátákhoz is kínálható, többféle ízben kapható guacamole.