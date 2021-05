A kapitány a hibás az Ever Given ügyében az egyiptomiak szerint

Az egyiptomi hatóságok az Ever Given kapitányát hibáztatják a szuezi-csatornába szorult hajó balesetéért – írja a The Wall Street Journal.

A hajó előbb balra, majd jobbra fordult, mielőtt elakadt – mondta Szajed Seiksa, a csatornaüzemeltető hatóság (SCA) nyomozója.

A kapitány 8 parancsot adott ki a balesetet megelőző 12 percben.

Hogy ki a felelős a dollármilliárdos károkat okozó balesetért az azért fontos, mert az ezzel kapcsolatos károkért valakinek fizetnie kell.

Az egyiptomi hatóságok áprilisban lefoglalták a hajót, ami

a csatorna két szakasza között található Nagy Sóstón vetett horgonyt és azóta is ott tartózkodik.

A csatornafelügyeleti hatóság kezdetben 900 milliós követelést fogalmazott meg a hajó tulajdonosa, a japán Soei Kiszen felé, ám ezt később – amikor kiderült, hogy a hajó rakománya nem 3 milliárd dollár értékű, csupán 750 millió – mérsékelték 550 millió dollárra.

A Soei Kiszen ügyvédje egy korábbi meghallgatáson amellett érvelt, hogy

az egyiptomiaknak nem lett volna szabad a hajót beengedni a csatornába, hiszen épp homokvihar tombolt.

Korábban májusban az Iszmailia Gazdasági Bíróságon be is mutattak felvételeket, amelyeken a csatorna pilótái és a vezérlő központ között vita hallható arról, hogy beengedjék-e a hajót a csatornába.

Seiksa elmondta, hogy a csatorna saját vizsgálata szerint a hajó jobbra kanyarodva érkezett a csatornába, amit a kapitány balra fordulással próbált kompenzálni,

ám túl lassú volt gázt adott, majd ismét jobbra próbált fordulni, míg végül a partnak ütközött.

A hajót biztosító UK P&I Club a vádak elhangzása előtt szombaton elmondta, hogy elkötelezettek egy méltányos és baráti megoldás mellett. Az ügyben a következő ülésre június 20-án kerül sor.