A netre vándoroltak a vevők

Látványos megugrást hozott az interneten keresztül végrehajtott bankkártyás vásárlásoknál a második negyedév, ami jelentős részben a koronavírus-járvány hatásaival magyarázható. Az első fél év forgalma már 1100 milliárd forint feletti volt.

Megugrott az internetes bankkártyás vásárlások darabszáma és értéke a második negyedévben, ami a koronavírus-járvány nyomán bevezetett korlátozó intézkedések tükrében egyáltalán nem meglepő. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a belföldi és a külföldi internetes vásárlások összesített száma április eleje és június vége között megközelítette a 45,4 milliót, ami 32,4 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi darabszámhoz képest.

A netes vásárlásaik során pedig több mint 550 milliárd forintot költöttek el egyetlen negyedév alatt a kártyabirtokosok, ami majdnem 35 százalékos emelkedés 2019 azonos időszakához viszonyítva.

A nagyrészt a második negyedévre eső veszélyhelyzet online vásárlásokat támogató hatása nem meglepő módon elsősorban a belföldi számokon látszik. Itt a kártyás tranzakciók száma 43 százalékkal – több mint nyolcezerrel – ugrott meg éves összevetésben, és meghaladta a 28 milliót.

A vásárlások értékében pedig még látványosabb, majdnem másfélszeres emelkedést mért az MNB – 366,5 milliárd forintos volumen mellett –, vagyis az egy tranzakcióra jutó átlagos érték is érezhető mértékben emelkedett.

A külföldi kártyás vásárlások számánál már jóval szerényebb, 18,3 százalékos emelkedést mutatnak a jegybanki statisztikák, ám így is több mint 17,3 millió műveletről van szó.

A határon átnyúló kártyás tranzakciók értékében viszont éves összevetésben már „csak” 12,2 százalékos emelkedés történt, nem egészen 184 milliárd forintnyi összérték mellett.

Ez azt jelenti, hogy a külföldre irányuló tranzakcióknál jelentősen csökkent az egy műveletre jutó átlagos érték, ami arra utal, hogy a hazai kártyabirtokosok már kisebb tételű árut is egyre bátrabban rendelnek a határon túlról.

Az első féléves számokat vizsgálva is jól látszik ugyanakkor az internetes pénzforgalom gyors fejlődése.

Az év közepéig több mint 1103 milliárd forint értékben fizettek online a hazai kártyabirtokosok belföldi és külföldi kereskedőknél, ami éves alapon majdnem 40 százalékos bővülést takar, miközben a műveletek száma is 26,6 százalékkal, 85,2 millióra ugrott.

A gyorsabb bővülési ütem természetesen itt is a belföldi tranzakcióknál jelentkezett, ahol pont a másfélszeresére, 707,8 milliárd forintra emelkedett a kártyás vásárlások értéke, miközben a számuk 32,6 százalékkal, 50,7 millióra nőtt. Ezzel együtt a külföldi vásárlásoknál is nagyon szépek a számok: az első fél évben regisztrált tranzakciók száma 18,7 százalékkal, 34,5 millióra, az értéke pedig majdnem az egynegyedével, 396 milliárd forint közelébe nőtt. Az interneten keresztül megoldott vásárlási tranzakciók értékénél persze 2020 további részében is borítékolható a további, stabilan két számjegyű növekedés, hiszen az utóbbi években normál körülmények között is igen gyorsan bővült ez a piac.