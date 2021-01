A védett idősáv felfüggesztésével állt helyre a rend az üzletláncoknál

A járvány ellenére a decemberi forgalom értékben némileg magasabb volt az áruházláncoknál, mint 2019 karácsonya előtt. Bár a vásárlások száma az ünnephez közeledve érezhetően nőtt, az év egészét tekintve csökkenő tranzakciószámot és növekvő kosárértéket hozott a pandémia.

Bár éves alapon tavaly novemberben 0,8 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, októberhez képest már 1,1 százalékos növekedést mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az év első 11 hónapjának értékesítési adatait tekintve pedig 0,2 százalékos pluszban járt a volumen a 2019. január–novemberi időszakhoz képest.

A KSH adataira reagálva Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára elmondta:

a decemberi adatokat is számításba véve a 2020-as év a kereskedelemben a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai ellenére várhatóan kicsit jobb lesz, mint az egy évvel korábbi.

Továbbmenve az ITM szakpolitikusa azt is megelőlegezte, hogy

2021-ben újra beindulhat a dinamikus növekedés a kiskereskedelemben, amely a pandémia előtti időszakban 81 hónapon keresztül masszívan bővült.

A novemberi adatokra szűkítve a kört, a forgalom folyó áron 1109 milliárd forint volt, amelynek a 45 százalékát – azaz csaknem 500 milliárdot – az élelmiszer-kiskereskedelem adta. Ezt a szegmenst láthatóan kevésbé viselte meg a járvány, mint a non-food termékek vagy az üzemanyag eladását, éppen ezért az egész éves kiskereskedelmi adatot nagyban meghatározza, hogyan teljesítettek decemberben a nagy áruházláncok. A Tesco sajtóosztályán arra hívták fel a figyelmet a Világgazdaság érdeklődésére, hogy a karácsonyi időszak alatt a korábbi évekhez hasonlóan nőtt a vásárlások száma.

A heti átlagos 2,5 tranzakció akár 20 százalékkal is megemelkedett. Az volt a legfontosabb, hogy ebben az időszakban is folyamatosan biztosítani tudjuk a biztonságos vásárlást, a folyamatos áruszállítást, illetve a biztonságos munkahelyet a kollégáknak. Éppen ezért számos biztonságos vásárlást segítő intézkedést hoztunk.

A SPAR-nál arról számoltak be, hogy a decemberi forgalom értékben némileg magasabb volt, mint 2019-ben. Maczelka Márk, a társaság kommunikációs vezetője a Világgazdaságnak elmondta: a tranzakciók száma az egész esztendőt meghatározó trendhez hasonlóan elmaradt a korábbi évektől, ezzel párhuzamosan a kosárérték emelkedett. Karácsony után ez jellemezte a szilveszter előtti napokat is, amikor virsliből többet, pezsgőből viszont kevesebbet adtak el. Az Aldi tapasztalatai szerint a korábbi hónapokkal összehasonlítva 2020 decemberében visszafogottabb volt a növekedés, az ünnepek előtt az áruházlánc nagyobb keresletre számított. A német hátterű diszkontlánc magyar leányvállalatánál úgy látják, a múlt év egészében az volt megfigyelhető, hogy a vásárlók nagyobb bevásárlások során igyekeztek beszerezni az élelmiszereket, és a nem élelmiszer jellegű termékeket, így az előző évvel összehasonlítva 2020-ban a vásárlók száma csökkent, miközben az átlagos kosárérték jelentősen magasabb volt. Tavaly decemberben is nagyobb kereslet mutatkozott a sütési hozzávalók, a halak, a különlegesebb húsok, az alkoholok és a non-food termékek iránt, felhalmozó jellegű vásárlás azonban nem alakult ki a tartós élelmiszerek, illetve fogyasztási cikkek területén sem.

Egyre nagyobb feszültséget okozott a boltokban az idősek vásárlási sávja,

amelyet végül de-cember 12-én, szombaton vezetett ki a kormány a kereskedelmi szervezetek és az Idősügyi Tanács javaslatára. A SPAR értékelése szerint az idősáv felfüggesztésének köszönhetően a vásárlók jobban eloszlottak, kisebb volt a tömeg az üzletekben. Az áruházlánc beszámolója szerint a forgalom december 22-23-án, illetve december 30-án tetőzött.

Az Aldi is arról számolt be, hogy a vásárlási idősávok eltörlése egyértelműen pozitív hatással járt, mivel a forgalom és a vevőszám is egyenletesebben oszlott el a nyitvatartási időn belül, ennek következtében kiegyensúlyozottabbá vált a vállalat munkatársainak terhelése. December első felében ugyanis az időseknek fenntartott időszakban az Aldi áruházai a szokásosnál alacsonyabb, míg a zárást megelőző órákban magasabb forgalmat bonyolítottak le. Az idősávok megszüntetését követő két hétben viszont a korábban kizárólag időseknek fenntartott órákban ugrásszerűen megnőtt a forgalom, ráadásul a napi forgalom jelentős részét is ebben a délelőtti időszakban bonyolították le az üzletek.

Az esztendő tanulságait taglalva az Aldi arról számolt be, hogy évek óta két számjegyű növekedést ér el a magyar élelmiszer-kiskereskedelmi piacon, és 2020-ban is sikeres évet mondhat magáénak. A vállalat értékelése szerint ez nagyban köszönhető annak, hogy a klasszikus diszkontértékek – magas minőség folyamatosan alacsony áron – megőrzése mellett az év során igyekeztek minél gyorsabban reagálni a járványügyi helyzet kihívásaira.

Akár az ugrásszerűen megnövekedett keresletről, a munkatársak és a vásárlók egészségének megőrzését célzó intézkedésekről, például az elsőként felszerelt plexifalról, a kézfertőtlenítők kihelyezéséről, vagy a már említett vásárlási idősáv bevezetéséről volt szó, az Aldi gyorsan lépett

– részletezték az intézkedéseket. Példaként felhozták a Budapesten elindított online bevásárlás lehetőségét is, ami mind a számok, mind a vásárlói visszajelzések alapján sikeres kezdeményezésnek bizonyult. A vásárlási szokások átalakulását nap mint nap tapasztalja a cég, az előző évhez képest alacsonyabb vásárlószám és a növekvő kosárérték egész évben megfigyelhető volt.

A tervezett beruházások kapcsán a Tesco arról számolt be, hogy a pénzügyi évet ugyan csak március 1-jén kezdik, a 2021-es befektetések mellett is annak szellemében kötelezik el magukat, hogy korszerű, 21. századi áruházláncként szolgálják ki a vásárlókat. „Modernizáljuk áruházainkat és hangsúlyt fektetünk a digitális fejlesztésekre, beleértve az online csatornát is” – taglalták a várható lépéseket. Az online csatornát egyébként éppen a karácsonyi szezonban bővítette hat újabb vidéki város (Eger, Békéscsaba, Kaposvár, Veszprém, Zalaegerszeg, Szolnok) bekapcsolásával és

a Tesco Doboz Webáruház elindításával az üzletlánc.

Ugyancsak várható a Tesco részéről a Shell-lel való együttműködés folytatása, s ezzel a már meglévő 19 minishop mellett újabb töltőállomásokon lesznek elérhetők a termékeik. A SPAR egyelőre nem közölt részleteket a tervezett beruházásokról, azokról várhatóan március végén ad teljes körű tájékoztatást.