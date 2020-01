Az élre tör az online szupermarket

Akár napi kétezer megrendelés teljesítésével már az idén Budapest első számú online élelmiszerboltjává válna a Kifli.hu, amely az áru minőségére, a kiszállítás gyorsaságára és az extra kényelmi szolgáltatásokra épít. A részletekről Tomas Cupr alapító és James McQuillan ügyvezető nyilatkozott a Világgazdaságnak.

Tavaly tavasszal jutottunk arra az elhatározásra, hogy a Rohlik.cz-vel elért prágai és brnói sikerek után a magyar fővárosban létrehozzuk a Kifli.hu-t

– mondta a Világgazdaságnak Tomas Cupr.

„Kézenfekvő választás volt, hiszen a nemzetközi terjeszkedést mindenképp egy olyan régiós nagyvárossal akartuk kezdeni, amely a magas lakosságszám mellett kellően modern is ahhoz, hogy legyen mozgástere egy online szupermarketnek. Budapest után Bécs lesz a következő állomás, ott 2020 végén vagy 2021 elején startolunk” – tette hozzá a cseh üzletember.

James McQuillan lapunknak kifejtette:

mivel a már működő cseh rendszert vezették be Magyarországon, az induláshoz szükséges ráfordítás megállt 5-6 millió eurónál.

Arra számítanak, hogy 2022-re legalább nullszaldós lesz a beruházás. Az ügyvezető hangsúlyozta: már mintegy hétezer belistázott termék van, a kínálat folyamatosan bővül. Az alapvető élelmiszereket a versenytársakéhoz hasonló árakon kínálják, a termékek fele viszont felső kategóriás, prémiumminőségű különlegesség.

A Kifli.hu azt a célt tűzte ki, hogy a napi rendelések száma az év végére elérje a kétezret. Ha ez teljesül, a várakozásaik szerint piacvezetők lesznek.

A 11-12 ezer forintos átlagos kosárértéket alapul véve már napi ezer megrendelés is 4-5 milliárd forint éves forgalmat feltételez, de ennél merészebbek a terveik. Csoportszinten a 2018-as 120 millió eurós bevételből a múlt évre lett mintegy 180 millió, az idén pedig 260 millió euró a realitás.

Már vizsgálják annak a lehetőségét, hogy jövőre megjelenjenek egy német nagyvárosban, de keletre tekintve Moszkva is vonzó. A skandináv országok piacára önállóan valószínűleg nem lépnének be, de mivel a kulcs a szoftver, az sem kizárt, hogy idővel licencjog értékesítésével is bővíthetünk.

A teljes interjút a Világgazdaság keddi számában olvashatja