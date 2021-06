Csinos profitot termelt a Zara tulajdonosa

Az Inditex már újranyitotta üzletei 98 százalékát, de az első negyedévben még az e-kereskedelem volt a profittermelés motorja.

Fölényesen verte a piaci várakozásokat április végén lezárt idei első üzleti negyedévében az Inditex – derül ki a spanyol divatcikk-kereskedelmi óriás reggel publikált gyorsjelentéséből. A világhírű Zara márka tulajdonosa 421 millió eurós nettó nyereséget gazdálkodott ki, miközben a Refinitiv konszenzusa mindössze 359 milliót előlegezett meg.

Bármilyen csinos is azonban az eredmény, még mindig a járvány előtti szintek alatt mozog.

Hasonló a helyzet a 4,9 milliárd euróra rúgó árbevétel tekintetében is, hiszen noha 48 százalékkal túlszárnyalta az előző év azonos időszakát, ám több mint egymilliárd euróval marad el a 2019. első negyedévitől. Az online értékesítések ellenben – nem meglepő módon – mintegy kétharmadukkal nőttek éves bázison.

Az 1,2 milliárd eurós EBITDA ugyan egy év alatt csaknem a triplájára nőtt, viszont 27 százalékkal esett vissza kétéves összehasonlításban.

A társaság a pénzügyi mutatók mellett azt is közölte, hogy június 6-ig boltjai 98 százalékát már újranyitotta, bár az egységek átlagosan nagyjából 10 százalékkal rövidebb ideig vannak nyitva, mint a pandémia előtt. A pozitív tendenciát jelzi, hogy a tárgyidőszakban még a nyitvatartási idő 24 százaléka ment veszendőbe. Még örömtelibb hír, hogy a folyó negyedév eddig eltelt első hónapjában megduplázódott a cég forgalma, és most először még a két évvel ezelőtti adatokat is sikerült 5 százalékkal felülmúlni.

Az Inditexet sem kerülte el tehát a többi kiskereskedőnél tapasztalt élénkülés.

„Az eredmények fokozatos kilábalásról tanúskodnak, jóllehet az egészségügyi helyzet még mindig kockázatos az olyan kulcsfontosságú piacainkon, mint az Egyesült Államok, Franciaország, Németország, Olaszország, Portugália és Brazília” – értékelt a menedzsment. Az Inditex részvényei reggel pluszban nyitottak Madridban, ám késő délutánig már több mint 2 százalékkal gyengülve, 32 euró alá estek.

Nemsokára a tőzsdei parketten is újabb konkurenssel kell megküzdenie az Inditexnek, hiszen elsődleges nyilvános részvénykibocsátásra (IPO) készül az About You német online divatcikk-kiskereskedő is.

A hírek szerint jövő szerdán startol a kereskedés.

A hamburgi céget az Otto csoport alapította 2014-ben, ennélfogva rendkívül kedvezővé teszi helyzetét, hogy saját márkás termékeket is árul. Mindemellett állítólag nagyon könnyen kezelhető a cég alkalmazása, és egyre több országban válik népszerűvé, a többi között hazánkban is.

Az About You-t mindezért úgynevezett unikornisnak tartják, azaz az elemzőházak szerint értéke már most, a tőzsdei bevezetés előtt is eléri az 1 milliárd dollárt, a cég vezetői pedig úgy vélik, a parketten már 3,6–4,4 milliárd eurót is kóstálhat majd a vállalat. A kibocsátáson részvényt jegyezni szándékozó befektetőket a szintén német és ráadásul azonos profilú Zalando példája lelkesíti, amelynek részvényeit 2018 végén 25 euróért bocsátották ki, manapság viszont már 100 euró körül kötik rá az ügyleteket.

Az About You mintegy 28,6 millió új részvényt bocsátana ki a már létező 8,4 millió mellé, a részvényeket várhatóan a 21–26 eurós sávban lehet jegyezni.