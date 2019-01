fogyasztás Amerikában a piaci fellendülés sem jelent életbiztosítást a cégeknek

Csődhullám a kiskereskedelemben

Tavaly is számos meghatározó kiskereskedelmi vállalat csődölt be az tengerentúlon a piaci trendek változása miatt, de sokan – karcsúsodva – már meg is találták a visszautat az üzleti életbe.