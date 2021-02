Egy időtálló piac: még mindig keresettek a luxusórák mint befektetési termékek

Válságállónak mondható a luxusórák piaca, legalábbis a szektor többi szegmenséhez képest – míg a luxusruházati piac negyedével zsugorodott tavaly, a luxusóráké a második legjobban teljesítő volt, a válság ellenére is keresettek a termékek, sokan befektetési lehetőségként tekintenek rájuk.

A tavalyi év meglehetősen nehéz volt a luxuspiac szereplői számára is, a koronavírus-járvány okozta válság következményei a luxusórák területét sem kerülték el. A Svájci Óraipari Szövetség (Federation of the Swiss Watch Industry) adatai szerint

a svájci órák exportja csaknem 22 százalékkal esett vissza 2020-ban az előző évről, ez darabszámban 13,7 millió órát jelentett, ami 33,3 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben.

Ennek ellenére a luxusórák piaca ellenállónak bizonyul a válsággal szemben, akár új, akár használt termékről van szó, a kereslet a drága órák iránt nem csökkent, sőt, egyes piacokon még nőtt is.

Összehasonlításképpen érdemes megvizsgálni a luxuspiac egyéb szegmenseit is. A McKinsey & Company piackutató elemzése szerint tavaly 15-30 százalékos visszaesést könyvelhetett el a globális luxusipar az előző évhez képest, és legalább két év kell ahhoz, hogy visszatérjen a 2019-es szintre.

A prémiumórák és ékszerek piaca ugyanakkor a második legjobban teljesítő szegmens volt tavaly (az első helyen a sportruházati termékek álltak), nem utolsósorban azért, mert sokan befektetésként tekintenek az időtálló darabokra.

A szövetség azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy a svájci órák exportjának csökkenése némileg lassult az utóbbi néhány hónapban, decemberben például már csak 2,5 százalékos volt éves szinten. Kína a svájci órák legnagyobb piaca, itt 45,2 százalékos növekedést regisztráltak, míg az Egyesült Államokban az év végére némileg enyhült a csökkenés mértéke. További négy nagy piac is csökkenésről számolt be, Hongkongban 19, Japánban 0,8 százalékos volt a visszaesés.

Számos területen viszont a nehézségek ellenére is jól teljesített a luxusórapiac tavaly. Az online szegmens térnyerése itt is szembetűnő volt, és számos aukciósház növelte online árveréseinek számát.

A többcsatornás értékesítési modell, amelyet a tömegtermékek piacán már évek óta alkalmaznak, itt is megjelent, és úgy tűnik, a járvány lecsengése után is megmaradhat. Annak ellenére lehet maradandó ez a változás, hogy a mechanikus órák meglehetősen hagyományos terméknek számítanak, az elmúlt háromszáz évben viszonylag kevés innováció ment végbe ezen a területen. Ugyanakkor a jelenlegi helyzethez és a fiatalabb vásárlóközönséghez ezeknek a cégeknek is alkalmazkodniuk kellett, elemzők szerint a járvány jócskán felgyorsította a szegmens modernizációját.

Az új idők jele, hogy az idei Genfi Nemzetközi Órakiállítást mind online, mind hagyományos formában megrendezik, a virtuális eseményhez április 7. és 13. között lehet csatlakozni. Nagyjából negyven márka vesz majd részt a kiállításon, utána Sanghajban lesz egy rendezvény, ahol 15 brand óráit lehet személyesen is megtekinteni.