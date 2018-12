Egyre menőbbek a digitális ajándékok karácsonykor

A karácsonyi meglepetések terén egyre nagyobb szerephez jutnak digitális ajándékok. A napokban még sokaknak fejtörést okoz, hogy megtalálja szerettei számára a leginkább vágyott, a legideálisabb ajándékot.

Már csak egy hét, és itt a karácsony. Az ünnepi időszakban a hétköznapokhoz képest intenzívebben használjuk a digitális eszközöket arra, hogy távol lévő családtagjainkat bevonjuk az ünneplésbe, és a személyes együttlétet is gyakran a digitalizációval egyre inkább kiszélesedő lehetőségekkel tesszük teljessé. A vásárlási láz csúcsra jár az ünnep előtti napokban, hiszen szinte nincs olyan család, ahol az együtt töltött időnek ne lenne része az ajándékozás is. Ebben is egyre hangsúlyosabb a digitalizáció, mind a vásárlás módja, mind az ajándék típusa tekintetében.

Tízből hat internetező a karácsonyi ajándékok egy részét online szerzi be, és ma már nemcsak digitális eszközökkel, de digitális szolgáltatásokkal, előfizetésekkel is örömet szerezhetünk szeretteinknek.

A leginkább vágyott karácsonyi ajándék megosztja a netezőket: a kívánságlista élén az egészség és wellness, illetve a kapcsolódó termékek, szolgáltatások állnak (ide tartozik például egy masszázsolaj vagy egy fürdőbérlet is) – ezt a felnőtt internetezők harmada említette a három leginkább vágyott ajándék között az eNET – Telekom „Jelentés az internetgazdaságról” novemberi kutatásában, amely szerint a háztartási gépek, ruházat, könyv, szépségápolási termék, lakberendezési termék ötödüknél került dobogós helyre a kívánságlistában. A digitális eszközök a karácsonyi kívánságlista közepén, a digitális szolgáltatások a végén helyezkednek el.

Bár összességében a digitális ajándékok nem kerültek a kívánságlista dobogós helyeire, a netezők többsége azért szívesen fogadná azokat. A digitális ajándékok közül laptopnak, számítógépnek és okostelefonnak örülnének a leginkább karácsonyra – 54-57 százalék kifejezetten örülne ezeknek. Tabletet tízből négyen, digitális képkeretet, játékkonzolt, digitális szolgáltatást / előfizetést, zenei szolgáltatást / előfizetést tízből ketten fogadnának szívesen szeretteiktől karácsonyra.

A nagyszülők is vágynak a digitális ajándékra

A kutatás rámutatott: a felnőtt netezők véleménye szerint nem mindig tudjuk, milyen ajándékra vágyik egy-egy szerettünk. Leginkább a gyerekeink és unokáink, kevésbé a szüleink, legkevésbé pedig a nagyszüleink ajándékvágyait véljük ismerni. Ezt alátámasztja a kutatás eredménye is, ha összehasonlítjuk, hogy ki minek örülne karácsonyra, és hogy számára mit tartanak ideális ajándéknak, több eltérést is találni a generációk között.

Azon felnőtt netezőknek, akiknek van (akár felnőtt) gyermeke, a háromnegyede gondolja úgy, hogy jól tudja mire vágynak gyermekei karácsonyra.

A már felnőtt gyerekek esetében a vélt és a valós vágyak összhangban vannak, viszont az általunk megszólított 10-17 éves gyermekek karácsonyi kívánságai már távolabb állnak attól, amit szüleik ideálisnak tartanak. Számítástechnikai eszközökre és mobiltelefonra sokkal több gyerek vágyik, mint ahány szülő ezt ideális ajándéknak vélné. Ehhez hozzá tartozik az is, hogy van olyan, hogy tudjuk, minek örülne a másik, de azt mégse tartjuk a megfelelő ajándéknak. Ez kifejezetten jellemző a szülő-gyerek viszonyban: a 10-17 éves gyerekek háromnegyede örülne, ha a karácsonyi ajándéka laptop vagy okostelefon lenne, és ezzel szüleik tisztában is vannak, viszont csak a szülők fele ajándékozná ezeket szívesen. Kisebb intenzitással, de az összes digitális kütyünél tetten érhető ez a szülői kontroll.

A felnőtt netezők mindössze fele gondolja úgy, hogy jól tudja mire vágynak szülei karácsonyra, és még ennél is kevesebben tudják, mit szeretnének nagyszüleik.

Ez a bizonytalanság meg is jelenik az ajándékvágyak és ajándékozási szándékok összevetésekor. A netező szülők fele örülne karácsonyra laptopnak, számítógépnek, okostelefonnak, de mindössze 25-30 százalék gondolja azt, hogy a szülők örülnének egy ilyen ajándéknak. A szülők tabletet (36 százalék) és meglepő módon még játékkonzolt (13 százalék) is sokkal nagyobb arányban látnának szívesen a karácsonyfa alatt a nevükkel, mint azt hiszik róluk. A nagyszülők is inkább vágynak laptopra, okostelefonra, tabletre, digitális szolgáltatásokra, és kevésbé hagyományos (nem okos) telefonra, mint azt az unokák gondolják.

Összességében tehát a netező szülők és nagyszülők is sokkal nyitottabbak a digitális ajándékokra,

ugyanakkor ez a vélt és valós preferencia különbség részben abból is fakadhat, hogy míg a megkérdezettek rendszeres internethasználók, addig a szülők, nagyszülők, akikre az ajándékozási kérdések vonatkoznak, nem feltétlenül – ez az eltérés nagy valószínűséggel megmutatkozik az ajándék preferenciáikban is. Mindemellett, amiről azt gondoljuk, hogy szüleink, nagyszüleink örülnének, azt nagyon szívesen ajándékozzuk nekik.

Bár a nagyszülők kétharmada úgy gondolja, hogy jól tudja mire vágynak unokái, alulbecsülik, hogy – akár felnőtt, akár még gyermek – unokáik mennyire örülnének a digitális eszközöknek.

A nagyszülők elsöprő többsége játékot is venne, de a 10-17 éves unokáknak csak a harmada sorolta fel a játékot az első három leginkább vágyott ajándék között, amit így a kívánságlistában leköröznek a digitális eszközök. Az unokák többsége laptopnak, okostelefonnak, játékkonzolnak és tabletnek (is) örülne karácsonyra.