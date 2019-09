Felszálló ágban az italgyártás

Az ásványvizek eladása értékben, a szénsavas üdítőké volumenben is nőtt tavaly, ami nagyban hozzájárulhatott az ágazati szinten összesített árbevétel és profit kiugró bővüléséhez.

Bár volumenében stagnált, értékben éves alapon 7 százalékkal növekedett 2018. július és 2019. június között az ásványvíz hazai kiskereskedelmi forgalma, ezzel a piac mérete meghaladta a 76 milliárd forintot – közölte a Világgazdasággal a Nielsen. A vizsgált időszakban meglehetősen koncentrált volt az üzletméret szerinti értékesítés: 71 százalékos részarányt értek el a 400 négyzetméteresnél nagyobb egységek, ezen belül az eladások csaknem fele a diszkontokat és a szupermarketeket magában foglaló 401–2500 négyzetméteresek kategóriájához kötődött. A saját márkás ásványvizek rovására 8 százalékponttal erősödtek a gyártói termékek, amelyek piaci részesedése már eléri a 71 százalékot. A legtöbbet szénsavmentes ásványvízre költött a lakosság, e termékek értékben a forgalom több mint felét tették ki. A második helyen a szénsavas vizek végeztek csaknem 40 százalékos részedéssel, a sort pedig az enyhén szénsavasak zárták.

Más megközelítésben: a natúr, azaz az ízesítés nélküli változatok adják a piac bő négyötödét. Az ízesítettek közül a citromos a legelterjedtebb, amely százból átlagosan háromszor kerül a kosárba.

Az élelmiszer-kiskereskedelmen belül az egyik legnagyobb forgalmú kategória a szénsavas üdítőitaloké, amely tavaly július és ez év júniusa között volumenben 3, értékben 11 százalékkal növekedve 82 milliárd forint fölé kúszott.

Az ásványvíznél megfigyelt folyamatok játszódtak le ebben az árucsoportban is: az értékesítés több mint fele a 400 négyzetméteresnél nagyobb boltoké, a 401 és 2500 négyzetméter közöttiek kasszáiba pedig ötödével több pénz folyt be, mint egy évvel korábban. Markánsan, 13 százalékponttal erősödtek a gyártói termékek, már csupán minden tizedik megvásárolt üdítő saját márkás. Hasonlók az arányok a csomagolás terén is: az alumíniumdobozok részaránya mindössze 9 százalék, a többi műanyag flakon. Az eladott üdítőitalokból 68 százalék tartalmaz cukrot, de 18 százalékponttal növekedtek a cukormentes változatok eladásai.

