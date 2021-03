Nyár elejéig világszerte hiány lesz a kerékpárokból

Miközben legalább tíz százalékkal drágultak a kerékpárok, tavaly mintegy 265 ezer darabot értékesítettek a kereskedők. Télen is sokan pattantak nyeregbe itthon, emiatt elmaradt az év végi leállás a szaküzletekben.

Továbbra is tart a globális hiány, miután tavaly soha nem látott mértékben nőtt az igény a kerékpárok iránt. A kereskedők és a gyártók raktárai a nyár közepére kiürültek, mivel a készletek tervezésénél még semmi sem jelezte a keresletrobbanást. A fokozott igény az idén is tapasztalható a piacon.

Minden kereskedő legalább a duplájára növelte az idei beszerzési terveit, az összes gyártónál a szokásos rendelési mennyiség többszöröse gyűlt össze, aminek hatására a szállítási idő is jócskán megnőtt

– mondta a Világgazdaságnak Sipiczki Róbert, a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség (MKKSZ) elnöke.

Az előzetes becslések szerint tavaly körülbelül 265 ezer kerékpárt értékesítettek Magyarországon, egy évvel korábban csak 230 ezret. Ennél még többet is el tudtak volna adni, de a 2020 őszén jelentkező globális logisztikai nehézségek a kerékpáriparra is kihatottak. A járvány miatti leállások következtében a nyugati országokban, főként az Egyesült Államokban, nem volt elég munkára fogható dolgozó, ezért hosszú ideig dekkoltak a konténerek a kikötőkben, globális és nagymértékű konténerhiányt okozva a beszerzési lánc másik végén, a Távol-Keleten. Ez a hiány az egekbe emelte a szállítási időt és a költségeket, egy évvel ezelőtt 3300 dollárért érkezett Magyarországra egy konténer, január végére viszont már meghaladta a 13 ezer dollárt – ekkor csúcsosodott –, most pedig 8500-9000 dollárba kerül egy konténer. A logisztikai fennakadások miatt a kerékpárok gyártásában is nagy volt a csúszás, és legalább 10 százalékkal nőttek tavaly az árak, de a gyártók és a kereskedők a többletköltségeknek csak egy részét hárították át a vásárlókra.

Sipiczki Róbert szerint május végére várható a magyar kerékpárellátás normalizálódása, olyan termékek és alkatrészek is megérkezhetnek, amelyeket tavaly novemberre vártak. A logisztikai problémák miatti alkatrészhiány mellett munkaerőhiánnyal is küzd az ágazat, a kerékpárszervizek a kapacitásaik határán vannak.

Az elmúlt évtizedekben október végén lecsengett a kerékpárszezon, és leghamarabb február végén, a tavasszal egy időben kezdett éledezni. Most azonban teljes mértékben kimaradt a leállás, a forgalomszámlálási adatok szerint 70-80 százalékkal többen kerékpároztak idén télen a fővárosban, mint a korábbiakban, és a szervizek terhelése is folyamatos volt

– hangsúlyozta a szövetség elnöke. A szervizek mellett sok szaküzlet is munkaerőt keres. Nagyjából ugyanannyi szaküzlet üzemel az országban, mint egy évvel korábban, nem tapasztalhatók bezárások, de újüzlet-nyitási trend sem rajzolódott ki – tette hozzá.

Az MKKSZ elnöke szerint az ágazat a tavalyi forgalomhoz képest nagyjából 10-15 százalékos bővüléssel számol az idei évre, és piac várhatóan csak 2023-ban konszolidálódik. A szakember elmondása szerint a hagyományos kerékpárok iránti keresletnövekedés mellett elektromoskerékpár-boom is tapasztalható a magyar piacon, tavaly körülbelül 20 százalékos volt a növekedés a pedelecek piacán. Az idén várhatóan 30 százalékos igénynövekedés lesz, de ezt kiszolgálni csak jelentős csúszással tudja majd a szektor, ugyanis számottevő az előrendelés, de nyárra rendeződhet az ellátás.