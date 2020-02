Hétszámjegyű fizetéssel tör az élre az ALDI

A minimálbér hétszeresének megfelelő juttatást fizet az ALDI Magyarország a betanulási időszak után a kezdő menedzsereknek.

Az ALDI a vezetői pozíciók területén is azt tűzte ki célul, hogy Magyarországon a legjobban fizető vállalatok közé tartozzon, és gazdasági szektortól függetlenül kimagasló bérezéssel honorálja a kiemelkedő teljesítményt.

A vállalat továbbra is átlagon felüli karrierlehetőségeket kínál elsősorban gazdasági területen végzős, vagy pályakezdő fiatalok számára, akik vezetés, szervezés vagy menedzsment területen tervezik a jövőjüket.

A sikeres pályázók a 8-9 hónapig tartó betanulási folyamat során megismerkednek az ALDI üzleteinek és logisztikai központjának legtöbb munkafolyamatával, majd fokozatosan átveszik egy adott régió ALDI-üzleteinek az irányítását.

A bolti és logisztikai dolgozók bérének emelésével párhuzamosan a menedzseri fizetéseket is növelte a vállalat.

A 2020-as béremelés következtében a regionális területi vezetők már a betanulási időszakban is kimagasló, bruttó 892 800 forintos bérre számíthatnak.

A munkakör személyes jelenlétet igényel az üzletekben és az ALDI központi igazgatásában, ezért a vállalat

a közlekedéshez már a belépés napjától egy prémium kategóriás személygépkocsit biztosít magánhasználattal.

Amikor a vezető – jellemzően háromnegyed évi tréning után – átveszi az irányítást 4-5 üzlete felett, a bére bruttó 1 128 300 forintra emelkedik. A regionális területi vezetőknek néhány év után lehetőségük van külföldi munkavégzésre is az ALDI Dél hálózatán belül, így akár Ausztriában, Ausztráliában, Olaszországban, Németországban, az USA-ban, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban is tapasztalatot szerezhetnek, ami után bármikor visszatérhetnek a magyar ALDI-hoz, és akár ugyanebben, akár más pozícióban is folytathatják karrierjüket.

Az ALDI számos karrierlehetőséget kínál a HR, a marketing, a beszerzés, az értékesítés és a logisztika területén is. Az ezekben a szegmensekben dolgozó menedzserek bére megegyezik a regionális területi vezetők bérével.

Az ALDI mintegy 2,5 milliárd forintot fordít bérfejlesztésre Magyarországon 2020-ban, és országosan egységes bértáblát alkalmaz, vagyis településtől függetlenül ugyanazt a bért biztosítja menedzser beosztású dolgozóinak.