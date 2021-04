Létrejön a kínai-magyar légi Selyemút

A Budapest Airport, a kínai Henan Airport Group (a Csengcsou Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője) és a CECZ / Utlink kínai-magyar üzleti és logisztikai fejlesztő vállalat együttműködési megállapodást írt alá, melynek célja a Magyarország és Kína közötti légi Selyemút létrehozása, illetve a két repülőtéren dedikált logisztikai központok létesítése az áruforgalom kiszolgálására.

A Budapest Airport közleménye szeirnt a projekt új szintre emeli a két ország együttműködését, tovább fejlesztve az import-export kereskedelmet, és lehetővé téve, hogy a két repülőtér a kínai és a teljes kelet-közép-európai térség kiemelkedő légi cargo kapujává lépjen elő, lehetőségeket kínálva a piaci szereplők, például az Alibaba csoport számára.

A most aláírt együttműködési megállapodás, a Budapest Airport (BUD) és a Csengcsou Nemzetközi Repülőtér (CGO) összekötésével fontos gazdasági lehetőségeket, illetve a Magyarország és Kína közötti légiáru-szállítás jelentős bővülését eredményezheti, és lényeges logisztikai előnyöket is hozhat Magyarország, a KKE országok és Kína számára. A megállapodás értelmében a partnerek – a BUD, a CGO és a CECZ / Utlink Central European Trading and Logistic Cooperation Zone logisztikai fejlesztő vállalat – szervezésében létrejön a két ország közötti légi Selyemút. A projekt megvalósításához magyar oldalról fontos támogatást nyújtott a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal központi és Repülőtéri Igazgatósága, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Magyar Posta Zrt. és a Ghibli Kft. is.

„Magyarország a kormány tervei szerint Közép-Európa teherszállítási, logisztikai és elosztó központjává válhat. E stratégiai törekvés úgy váltható valóra, ha az Európa és Távol-Kelet között mozgó áruk minél nagyobb hányada hazánkon keresztül éri el úti célját. A keleti nyitás politikájával összhangban ezért tovább dolgozunk azon, hogy korszerű és biztonságos logisztikai megoldásokkal kapcsoljunk össze kontinenseket, régiókat.” – mondta a közlemény szerint Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár.

„Biztos vagyok benne, hogy a BUD Cargo City tökéletes állomása lesz a XXI. századi légi Selyemútnak, ahol egy világszínvonalú logisztikai komplexum szolgálja a légiáru-szállítást. Kiemelt célunk, hogy a kelet-közép-európai régióban erősítsük Magyarország pozícióját” – hangsúlyozta Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója.