Magyarországon is lehet már házi Pepsit készíteni

A SodaStream tavaly kezdte meg a PepsiCo szörpök forgalmazását négy európai országban, Norvégiában, Svédországban, Németországban és Franciaországban. A vállalat idén folytatja az új ízek bevezetését olyan európai piacokon, mint például Ausztria, Olaszország, Szlovákia, Csehország, illetve Magyarország. A SodaStream szódavízkészítő gépekhez elérhető Pepsi szörpcsalád olyan népszerű ízeket foglal magában, mint a klasszikus Pepsi, a Pepsi Max, a 7up, 7upFree, a Mirinda és a Mirinda Light. Az új termékek már elérhetők a boltok polcain – olvasható a cég közleményében.

„Az ikonikus PepsiCo ízek bevezetése fontos mérföldövet jelent a SodaStream missziójában, amelynek célja, hogy úgy tegye elérhetővé a legjobb ízeket a vásárlók számára, hogy közben óvja a Földünket” – emelte ki Eyal Shohat, a SodaStream vezérigazgatója. „Ezzel a lépéssel a SodaStream felhasználók képesek lesznek kényelmesen, otthon elkészíteni a kedvenc Pepsi üdítőjüket a SodaStream szénsavasvíz készítő gépekkel és a többszörhasználatos szénsavasító palackjaival.

Elnézve a SodaStream gyorsuló növekedését, nagy örömmel tekintünk ezeknek az erős márkáknak az összekapcsolódására

– hangsúlyozta Jim Andrew, a PepsiCo ügyvezető alelnöke, valamint a Beyond the Bottle és New Ventures üzletág vezetője. Hozzátette: a SodaStreammel közösen a műanyag hulladék csökkentéséért és egy élhetőbb jövőért dolgoznak. Az új PepsiCo szörpök bevezetése csak az első lépése ennek a közös utazásnak.