Még mindig nagyon viszik a terepjárókat

Az Egyesült Államokban folytatódott az újautó-értékesítések növekedése, ebből profitáltak a német és az ázsiai gyártók is.

A vezető autógyártók az erős konjunktúrának köszönhetően növelték amerikai eladásaikat júniusban – írja a Reuters. Fittyet hányva a dráguló üzemanyagra, az emelkedő kamatokra és az autóipart igencsak fenyegető vámháború kilátására, még mindig elsősorban a nagy méretű autókat, például a SUV-okat és a platós terepjárókat keresték. Ez segítette a General Motorst is, amely ugyan áprilistól nem tesz közzé havi jelentéseket, azonban most számolt be második negyedéves teljesítményéről. A legnagyobb amerikai autógyár értékesítése a június 30-án lezárt három hónapban 4,6 százalékkal 758 376 darabra nőtt.

A Fordnál – a cég havi jelentése szerint – ugyan csupán 1 százalékkal, 230 635 darabra nőttek az eladások, azonban a SUV-ok itt is taroltak, és 8,1 százalékkal 77 453 autóra nőtt a forgalmuk júniusban. Az F-szériás nagy, platós kocsik értékesítése a cég szerint az idén felül fogja múlni a 2004-es rekordot, amikor 939 511 darabot adtak el belőlük.

A Ford a trendek alapján nem sokáig marad második számú autógyár az USA-ban, hiszen a Fiat Chrysler 8 százalékos növekedéssel immár 202 264 autót adott el a hatodik hónapban, míg a Jeep márkájú gépkocsikból 19 százalékkal több fogyott, mint egy évvel korábban.

Az olasz-amerikai cég viszont nagyot hibázott, amikor a Fiat márkát megpróbálta Amerikában bevezetni. A CNN szerint az idén 44 százalékkal kevesebb Fiatot vettek az USA-ban, pedig tavaly sem döngetett túlzottan a márka. Újra bebizonyosodott, hogy a tengerentúlon nem tudnak gyökeret verni a kis méretű városi autók. Kedden csalódást okozott a Tesla is, mivel az elemzők által várt 51 ezer darabos értékesítéssel szemben mindössze 40 740 villanyautót adott el a második negyedévben, a részvény árfolyama 7 százalékkal zuhant.

Vegyesen alakultak a német autó­gyárak amerikai eladásai is.

Míg a Volkswagen a dízelbotrány ellenére 5,7 százalékos növekedést tudott elérni, a Porschék iránti kereslet pedig 8,3 százalékkal emelkedett, az Audi és a BMW értékesítése szinte stagnált, hiszen előbbiből mindössze 0,3, utóbbiból pedig 0,5 százalékkal rendeltek többet.

A Daimlerhez tartozó Mercedesből 9,7 százalékkal kevesebb fogyott. A stuttgartiak a fiaskót azzal magyarázzák, hogy néhány modelljükhöz nehezen lehetett hozzájutni az USA-ban, mivel a cég egyik beszállítójánál tűz ütött ki. A Német Autóipari Szövetség továbbra is optimizmussal tekint a jövőbe, szerintük idén a német autóipar 16,7 millió gépkocsit gyárt, ez 1 százalékos növekedés. A Németországban gyártott autók 76 százalékát exportra, mintegy 50 százalékát pedig az amerikai piacra szánják az idén.

